Embaixador português reconhece “situações humanas muito difíceis” de imigrantes ilegais nos EUA

É diferente a relação de Portugal com os Estados Unidos conforme as administrações norte-americanas ou o que permanece é sempre a relação institucional e a diplomática em que nada muda fundamentalmente?

É claro que, quer nos Estados Unidos, quer em Portugal, quer em qualquer outro país democrático, as administrações, os governos vão mudando conforme as decisões são tomadas pelos respetivos povos em eleições. Entre Portugal e os Estados Unidos temos uma relação plena, uma relação duradoura, uma relação muito próxima entre dois países aliados e dois países parceiros que se mantém a um nível de excelência independentemente da evolução e da mudança dos governos nos dois países.

O que temos visto é que o interesse por Portugal e o conhecimento sobre Portugal tem aumentado muito nos Estados Unidos nos últimos 15, 20 anos e isso reflete-se no comércio bilateral, no investimento, nos dois sentidos, no turismo, no ensino da língua portuguesa. Há cada vez mais americanos que muitas vezes nada têm a ver com Portugal ou com outros países de língua portuguesa, não são descendentes de portugueses ou de outros países de língua portuguesa e estão muito interessados em aprender a nossa língua porque veem na aprendizagem do português uma mais-valia para a entrada nos mercados laborais e, portanto, é essa relação que se tem vindo a densificar e esse conhecimento cada vez maior sobre Portugal que leva a que as pessoas que cá vêm se interessem cada vez mais na nossa cultura, na nossa música, na nossa gastronomia, mas também vão percebendo cada vez melhor as oportunidades que o nosso país lhes oferece.

Entretanto, é preciso ir dando alguns sinais da parte portuguesa, por exemplo, a questão se é importante ou não para a relação com os Estados Unidos e com a atual administração Trump que Portugal tenha acompanhado na cimeira da NATO este compromisso de a prazo chegar aos 5% de investimento do PIB em Defesa e não ter acompanhado, por exemplo, a Espanha oque recusou caminhar para esta percentagem?

A noção de que os países europeus e os países da NATO no seu todo devem investir mais em Defesa é uma noção que existe há alguns anos, quando as condições de segurança internacionais se alteraram, foram evoluindo e foi decidido na cimeira de Gales, da NATO em 2014. Tratou-se de um objetivo global ir aumentando o investimento em Defesa. Esse objetivo foi sendo depois reconfirmado ao longo dos anos, houve uma evolução sempre ascendente do nosso investimento em Defesa e agora, precisamente por causa das condições internacionais que continuam a evoluir e muitas vezes continuam a evoluir de forma a aumentar os desafios e os riscos, essa decisão foi reconfirmada no sentido de aumentar ainda mais esse investimento em defesa. Portugal tem acompanhado e voltou a acompanhar agora.

Mas há aqui uma pressão especial por parte dos Estados Unidos em relação à Europa, a diplomacia sente isso?

É um sentimento que já existe no seio dos países membros da NATO há vários anos e se nós olharmos para os investimentos em Defesa que têm sido feitos por todos os países da NATO ao longo dos últimos 10, 15 anos, vemos que todos eles têm aumentado os investimentos, obviamente evoluindo de forma diferente, conforme também as condições de cada país, mas a evolução tem sido sempre no sentido de reforçar esses investimentos e, mais uma vez, foi isso que aconteceu agora e essa perceção no fundo é transmitida de uns aos outros, isso tem acontecido quer deste lado do Atlântico, quer do outro lado do Atlântico, perante a evolução da situação internacional.

Esta utilização recente da base das Lajes para aviões reabastecedores de aparelhos que bombardearam o território iraniano é uma situação considerada normal?

Sobre isso o nosso Governo já teve a ocasião de dar indicações, nomeadamente o nosso Ministério da Defesa.

É sempre um assunto sensível?

Como sabe temos cooperação aqui nos Açores com os Estados Unidos, cooperação entre as nossas forças aéreas, temos também cooperação entre as nossas marinhas há cerca de 80 anos e os Estados Unidos continuam e nós temos sempre recebido essa participação dos Estados Unidos e essa presença dos Estados Unidos de uma forma positiva. Continuam aqui presentes connosco na base das Lajes e a base tem um papel a desempenhar na segurança coletiva dos Estados da Aliança Atlântica, mas também na segurança dos nossos dois países.

Poderá significar isto um reforço imediato ou a prazo das forças militares aqui presentes na base das Lajes ao nível, por exemplo, do que existia há cerca de 10 anos, quando começou progressivamente a ser retirada a força militar americana?

A presença de efetivos militares na base das Lajes tem evoluído um pouco também em função da evolução da situação de segurança internacional e isso continuará a ser assim. Isso acontece não só na base das Lajes como em outras bases militares, todos os países fazem sempre essa avaliação conforme a evolução da situação de segurança internacional e dos riscos à sua própria segurança, portanto, essa avaliação continuará a ser feita no futuro em função dessas avaliações que continuarão a ser feitas.

Os Estados Unidos querem muito que Portugal invista nos aviões F-35 e que não se avance para uma solução europeia, por exemplo, francesa. Como é que a diplomacia portuguesa faz essa gestão de expectativas da administração americana?

O processo de avaliação de uma possível aquisição de aeronaves de próxima geração é um processo que já se iniciou, que está já avançado e sobre o qual o nosso governo dará indicações a seu tempo.

Tem-se falado muito na deportação por parte dos Estados Unidos de imigrantes luso-americanos ou portugueses ilegais. Até que ponto é que as autoridades portuguesas estão preocupadas com este movimento e se há números sobre esse regresso a Portugal nestas condições?

Quando falamos de deportações, essencialmente estamos a falar de expulsões de cidadãos estrangeiros em dois casos, que em termos legais são algo diferentes. O primeiro, tem a ver com cidadãos estrangeiros que são condenados criminalmente, portanto, pela prática de algum tipo de crime e que depois são também condenados numa pena acessória à expulsão, ou seja, são condenados pelo crime que cometeram e depois, por não serem cidadãos daquele país, são condenados à expulsão ou retorno ao seu país de origem. Esse é um caso. Depois temos os casos dos cidadãos de países estrangeiros que ficam ilegalmente, muitas vezes depois de expirar o período do visto, ou o período, no caso dos Estados Unidos, que normalmente são 90 dias, em que podem ficar em turismo naquele país. É uma situação, em termos legais, diferente.

As situações com que temos vindo a lidar ao longo dos anos são de ambos os tipos. Este ano temos continuado a lidar com casos dos dois tipos, em maior número até agora do primeiro grupo, ou seja, de pessoas que foram condenadas por algum crime e têm uma pena assessória de expulsão e, portanto, retornam aos seus países de origem, neste caso, Portugal. Os números não têm grande volume.

Há também casos de pessoas que extravasaram, que foram ficando nos Estados Unidos depois desse período autorizado para ficarem em turismo, são em números mais baixos e dão por vezes lugar a situações humanas muito difíceis e que temos procurado acompanhar, quer através da Embaixada e dos Consulados, quer deste lado, portanto, no nosso país, através das estruturas de segurança social, quer do Governo da República, quer, no caso aqui dos Açores, do Governo Regional, que são competências regionais, e no caso da Madeira, do Governo Regional da Madeira.

Não se pode dizer que este processo que está a decorrer neste momento nos Estados Unidos, de deportações, expulsões, seja diferente de casos semelhantes de outras administrações norte-americanas?

São casos que vão acontecendo em qualquer das administrações americanas e devo dizer também que nós também fazemos isso, ou seja, também acontece que em Portugal, quando um cidadão estrangeiro é condenado por algum crime, também por vezes é-lhe aplicada uma pena assessória de expulsão, e também em Portugal, quando cidadãos estrangeiros que vêm em turismo acabam por ficar mais tempo do que o autorizado no período de turismo, esses cidadãos também são depois reenviados para os seus países de origem.