Após reunião com Marcelo, Carneiro admite: “Ser líder da oposição é sempre uma função difícil”

“Estaremos para cooperar e para desenvolver um diálogo construtivo naquilo que tem a ver com matérias fundamentais do Estado”, garante Carneiro, ao mesmo tempo que avisa: “Estaremos numa posição clara a tudo quanto coloca em causa os alicerces do Estado Social e na defesa de valores fundamentais da nossa vida em sociedade”.

Garantindo que não falou com o Presidente da República sobre a posição do PS perante a futura proposta do Orçamento do Estado, Carneiro apresentou o partido que agora lidera como sendo “responsável e construtivo” , apresentando-se como “alternativa” ao Governo.

Questionado uma segunda vez sobre o tema, o líder socialista respondeu que “como cidadão do Estado de Direito Democrático” o que espera é que as “instituições que administram a justiça, é que cumpram escrupulosamente os seus deveres nas exigências que fazem, nem mais nem menos, mas as exigências que decorrem do cumprimento da lei e do respeito pela legalidade”.

Carneiro evitou, de resto, o confronto com o Governo da AD e insistentemente questionado sobre a oposição do primeiro-ministro à consulta das suas declarações de rendimentos na Entidade para a Transparência, o líder do PS respondeu que se trata de um assunto que “só” Luís Montenegro “poderá responder”, garantindo que não foi assunto de conversa com Marcelo Rebelo de Sousa.

Três dias após ter sido eleito secretário-geral do PS, Carneiro dá prioridade a estes e outros temas, como a Saúde, e quer começar a partir pedra com diversos órgãos de soberania, anunciando que irá pedir uma audiência ao primeiro-ministro.

Após uma reunião de mais de uma hora no Palácio de Belém, onde foi recebido pelo Presidente da República, o novo líder do PS, José Luís Carneiro manifestou “disponibilidade” para contribuir para o “aperfeiçoamento” do sistema de segurança interna, da justiça, manifestando vontade de um “diálogo tendo em vista qualificar a nossa vida democrática”.

Imigração, o assunto “sensível”

A nova lei da imigração é um exemplo imediato de como o PS quer dialogar com o Governo e ao mesmo tempo está na iminência de entrar em rota de colisão com o Governo da AD. O diploma tal como está “não tem condições para ter o voto favorável do PS”, avisa o secretário-geral socialista.

Evitando cortar a via do diálogo com Montenegro também nesta área, Carneiro pede que o Governo “abra a possibilidade de poder haver uma discussão sobre as matérias que estão em apreço”, admitindo que “há matérias mais sensíveis, há matérias menos sensíveis”, mas avisando que algumas “naturalmente, não podem contar com o voto favorável do PS”.

Carneiro não diz exatamente quais são e remete uma decisão mais concreta para o grupo parlamentar do PS, dando apenas o exemplo dos cidadãos que vêm dos países de língua oficial portuguesa e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

“Por razões que têm a ver com princípios fundamentais da nossa política externa, devem ter um tratamento que seja merecedor dessa reciprocidade, que nós também somos beneficiários nesses países”, remata Carneiro.

“Ser líder da oposição é sempre uma função difícil”

Antes de receber o líder do PS, o Presidente da República, em declarações aos jornalistas no Centro Cultural de Belém (CCB) referiu a missão de Carneiro à frente do PS como “muito difícil”. O próprio secretário-geral socialista concorda: “Sempre desempenhei funções com missões bastante difíceis”, referindo a sua experiência no Governo de António Costa como secretário de Estado das Comunidades primeiro e ministro da Administração Interna, depois.

“Sempre estive investido de funções e de responsabilidades que exigiram uma grande entrega, um grande sentido de serviço público e é isso que eu continuarei a fazer”, disse o secretário-geral socialista, que assumiu que a liderança do partido “é uma função difícil, pois com certeza ser líder da oposição é sempre uma função difícil, mas é para essas funções difíceis que também servem as lideranças políticas”.

Questionado se é tão difícil ser líder do PS para fora como para dentro do partido, José Luís Carneiro deu a resposta clássica: “Para mim é muito natural que haja pessoas [no PS] que têm posições diferentes, têm as suas opiniões, querem envolver-se mais, querem envolver-se menos” referindo que tem o “dever” de garantir que “todos e quantos queiram” participem no partido de forma “ativa”.

Aos que querem envolver-se “menos”, como António Mendonça Mendes e Mariana Vieira da Silva que já manifestaram vontade de não integrar a direção de Carneiro, o líder socialista como que responde que a “pluralidade, a diversidade de pontos de vista do PS é das suas maiores riquezas”.