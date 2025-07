Luís Montenegro. Pedido de sigilo só abrange "alguns elementos em análise no Tribunal Constitucional"

Luís Montenegro esclareceu esta terça-feira que apenas pediu a confidencialidade de “alguns elementos” incluídos na declaração de rendimentos, património e interesses entregue no Tribunal Constitucional.

Num esclarecimento enviado às redações pelo gabinete do primeiro-ministro, é referido que o pedido de sigilo incide “exclusivamente sobre documentos que já são do conhecimento público (lista de clientes)”.

"Perante noticias incorretas e equívocas vindas a público nos últimos dias, o gabinete do primeiro-ministro esclarece que, o pedido de oposição relativamente a alguns elementos na declaração única junto da EpT, dizem somente respeito as questões que integram o recurso interposto no Tribunal Constitucional", lê-se no documento.

O esclarecimento surge após a Entidade para a Transparência confirmar que determinados documentos da declaração do chefe do Governo estão, de momento, sob sigilo. A consulta pública destes elementos encontra-se suspensa até que o Tribunal Constitucional, a quem compete a decisão final, se pronuncie.