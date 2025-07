Primeiro-ministro reune-se com André Ventura para falar sobre a imigração

O primeiro-ministro vai reunir-se esta quinta-feita às 17 horas com o líder do Chega, na residência oficial em São Bento, a pedido de André Ventura. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do gabinete do primeiro-ministro.

Esta tarde, o presidente do Chega revelou aos jornalistas que queria abordar com Luis Montenegro não só as alterações às leis da nacionalidade e imigração, mas também a redução do IRS, propostas que vão a debate na sexta-feira de manhãna Assembleia da República.

O Governo reuniu-se esta quarta-feira à tarde com o Chega e a Iniciativa Liberal (IL) para discutir as propostas sobre a política de imigração.

Esta quarta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, receberam no Parlamento dois o líder parlamn etar do Chega Pedro Pinto e o deputado Rui Afonos, da comissão de orçamento e finanças.

A reunião com a Iniciativa Liberal contou com a presença de Rui Rocha e de Mariana Leitão. Nenhum dos partidos nem o governo prestaram declarações esta noite aos jornalistas.

A reunião com o Partido Socialista ficou marcada para quinta-feira, às 8:45, na Assembleia da República.

As propostas do Governo, que são discutidas e votadas na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, referem-se a alterações à Lei da Nacionalidade, a proposta para a criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP e a alteração ao regime jurídico de entrada e permanência, saída e afastamento de estrangeiros do país.