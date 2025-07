Caso Anjos chega ao Parlamento. "Ao defender-se, Joana Marques defende todos nós"

“Ao defender-se, a Joana defende todos nós. A pequenina Joana Marques defende-nos com uma grandeza apenas reservada a poucos. Defende a liberdade de rir de nós e dos outros, defende a sátira, a crítica, a liberdade criativa, defende o direito de continuarmos a falar livremente nesta casa, na nossa casa, na nossa rua, onde for. O que a Joana nos diz é: riam-se de nós, critiquem-nos, desafiem-nos, mas jamais nos calem.”

O deputado liberal Mário Amorim Lopes fez uma declaração política sobre o tema para defender a liberdade de expressão e a posição da animadora da Renascença , numa altura em que decorre o julgamento no Palácio da Justiça, em Lisboa.

A intervenção do deputado da IL Mário Amorim Lopes não foi bem recebida pelos restantes partidos.

João Antunes Lopes, do PSD, acusou os liberais de oportunismo. “A Iniciativa Liberal optou pelo caminho mais tentador, de trazer aqui o tema na busca de ocupar o espaço mediático e noticioso”, lamentou o deputado social-democrata.

Já Paulo Muacho, do Livre, diz que é um assunto para os tribunais e que, para além do humor, é mais importante debater o discurso de ódio e de desinformação.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, pergunta aos liberais o que pensam sobre a liberdade de expressão noutros países como os Estados Unidos ou a Argentina.

“Na Argentina quando o Javier Milei queria um botão para silenciar as perguntas dos jornalistas, quando reprime manifestações de reformados, quando o Trump põe no site oficial da embaixada a obrigação de os requerentes de visto revelarem as suas redes sociais, que têm que estar abertas, ou ameaça deportar candidatos democratas que estão a concorrer à Câmara de Nova Iorque, acha que são presidentes que estão a defender a liberdade de expressão”, questionou Mariana Mortágua.