Ministro Gonçalo Matias considera burocracia um "obstáculo silencioso ao progresso"

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado considerou hoje que a transformação da administração pública um "desígnio incontornável", alegando que a burocracia é um "obstáculo silencioso ao progresso" que trava o progresso e compromete a tomada de decisões.

"A burocracia excessiva continua a ser um obstáculo silencioso ao progresso, trava o investimento, mina a confiança e compromete a tomada de decisões vitais", salientou Gonçalo Matias, numa intervenção no XIII Fórum Lisboa, que reúne dezenas de autoridades brasileiras, entre as quais juízes das mais altas instâncias, ex-presidentes, lideres do Congresso e ministros do Governo de Lula da Silva.

O governante reiterou que "a reforma do Estado e o combate à burocracia" são "prioridades essenciais" do Governo. .

"Não podemos admitir que a máquina pública seja um labirinto onde se perde tempo, recursos e esperança", sublinhou o ministro.

A exigência "da transformação da administração pública é hoje um desígnio incontornável" do atual Governo chefiado por Luís Montenegro, até porque, "a confiança dos cidadãos no Estado constrói-se na capacidade de garantir eficiência, transparência e qualidade de resposta".

A aposta do Governo português para a legislatura vai centrar-se na "simplificação, digitalização, articulação e responsabilização".

"Não para reduzir o Estado, mas para fortalecer a sua relevância e legitimidade", disse, assinalando que as sociedades confrontam-se com desafios globais numa altura em que "a confiança dos cidadãos na democracia depende, em larga medida, da capacidade de o Estado adaptar e de se construir de forma eficiente, transparente e sustentável".

Entre hoje e sexta-feira, Lisboa torna-se numa espécie de segunda capital brasileira com a presença de várias das principais personalidades dos três poderes brasileiros, num evento organizado pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, intitulado de "O mundo em transformação --- Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente".

De acordo com a organização, serão realizados 57 painéis, com 500 palestrantes, de e uma estimativa de 2.500 participantes.

