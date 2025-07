PM insiste na revisão da lei da greve e quer mudar a lógica de serviços mínimos

Sem avançar detalhes, o primeiro-ministro reforçou aquilo que disse em campanha eleitoral e que o Programa do Governo reiterou: a lei da greve é para ser mexida. A intenção, explicou Luís Montenegro, é "revisitar a legislação laboral" em conjunto com os parceiros sociais, incluindo a lei da greve. O objetivo? Consagrar serviços mínimos que garantam "uma maior proporcionalidade" entre direitos.

"Pretendemos que essa alteração possa consagrar que, em todas as ocasiões, há serviços mínimos que não ponham em causa a proporção entre o exercício do direito à greve e o exercício dos restantes direitos dos demais trabalhadores", afirmou Luís Montenegro, no final na reunião da Comissão Permanente da Concertação Social desta quarta-feira.

Uma vez que ainda vai "objeto ainda de negociação e diálogo com os parceiros", o chefe do Governo não quis detalhar a proposta e falou apenas das metas que quer alcançar.

"O objetivo que pretendemos alcançar é ter uma solução legislativa que garanta maior proporcionalidade entre o exercício de direitos e que garanta que naquelas circunstâncias onde os serviços mínimos, por vicissitudes legais não são possíveis, possam passar a ser para garantir essa proporção", disse.

Alterar lei da greve não é prioritário para parceiro sociais

Apenas a Confederação Empresarial de Portugal está alinhada com o Governo, porque os restantes parceiros consideram que não há urgência para se discutir alterações na lei da greve, mas dizem ter abertura para a discussão.

Na Confederação do Comércio e Serviços de Portugal há abertura para debater as propostas de alteração à lei da greve, no entanto, João Vieira Lopes considera que a lei da greve "não é tema prioritário" garantindo que na CCP "não há tabus".

João Vieira Lopes defende que seria mais importante levar a discussão na Concertação Social as alterações à lei da imigração. Para o presidente da CCP as alterações previstas para a comunidade CPLP vão causar dificuldades burocráticas "negativas" aos imigrantes essenciais para restaurantes, cabeleireiros , lavandarias e outros serviços de contacto com o público, porque falam português.

Também a CGTP afirma estar contra a discussão sobre a lei da greve, o secretário geral da organização sindical, Tiago Oliveira considera que o Governo tem como único objetivo "limitar os objetivos da greve". "Nenhum trabalhador faz greve por fazer uma greve. O trabalhador assume a greve na base de melhorar as suas condições de vida e de trabalho. O trabalhador quando faz a greve faz sabendo que vai perder o dia de trabalho", realça.