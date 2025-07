Para dar espaço a uma candidatura "mais forte, mais agregadora e mais abrangente" do que a sua candidatura seria, Augusto Santos Silva está fora da corrida a Belém. O socialista era um dos nomes apontados como potencial candidato às Presidenciais, mas, esta quarta-feira, numa entrevista à RTP3, Santos Silva foi claro: "Não, não serei candidato."

Na passada semana, Augusto Santos Silva tinha apontado que esta quarta-feira revelaria se era, ou não, candidato às eleições presidenciais de 2026. Não é. Durante a entrevista, o socialista deixou transparecer que espera que, nos próximos dias, surja uma nova candidatura a Belém e que, para que isso aconteça, é necessário que ele próprio não esteja na corrida.



Assim, com a sua retirada de campo, o antigo presidente da Assembleia da República espera estar a criar espaço para que um novo nome surja, já que considera que as candidaturas que existem não são suficientes. "É preciso uma nova candidatura. As que estão no terreno não bastam — nenhuma delas."

António José Seguro, também militante socialista, é um dos candidatos a Belém, enquanto que o socialista António Vitorino, um dos nomes que muitos no PS queriam ver avançar, também anunciou estar fora da corrida. E foi essa decisão de Vitorino que fez Santos Silva refletir sobre a sua eventual candidatura, explicou.

"António Vitorino declinou, o que lamento, pois me parecia uma hipótese bastante boa", disse, acrescentando que nos últimos cinco dias fez vários contactos e reflexões. E concluiu que não devia avançar. "A minha candidatura seria divisiva. Verifiquei que não tenho a capacidade de agregação."

"A melhor candidatura possível é a de uma personalidade independente"