"Sem soluções, é sair ela própria". Duarte Pacheco aponta porta de saída à ministra da Saúde

"A ministra tem de apurar, mas não é daqui a 50 anos, rapidamente, o que aconteceu", defende o antigo dirigente social-democrata, que acrescenta: "As pessoas têm de assumir as suas responsabilidades", não só em relação ao recente caso da grávida de 37 anos que acabou por perder o bebé depois de ter ido a cinco hospitais. "À grávida, ao INEM, sejam todos os casos que a gente tenha ouvido. Isso é exercer liderança, é dizer, 'meus amigos, isto aqui não é para brincar, trata-se da vida das pessoas, e, portanto, vamos apurar responsabilidades' e as pessoas têm que assumi-las a 100%".

Duarte Pacheco, antigo deputado do PSD, defende que, se a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, não apresentar "soluções para os problemas" ou "apurar responsabilidades", a governante pode ter de "sair ela própria" do Governo.

Questionado se o facto de Ana Paula Martins ser dirigente do PSD, sendo a presidente do conselho de jurisdição do partido, pode ser uma das razões que blinda a ministra da Saúde no cargo, Duarte Pacheco responde que "esse não pode ser o critério", referindo ainda que "as pessoas estão cansadas de não haver nenhuma responsabilização de coisa nenhuma", avisando que "se muda a ministra, mas tudo fica igual, para o ano temos uma grávida que corre seis hospitais".

Mariana Vieira da Silva: "Uma pessoa que culpa sempre outros, dificilmente tem condições de governar"

O PS não tem pedido diretamente a demissão da ministra da Saúde, mas Mariana Vieira Silva considera que, perante os sucessivos casos relacionados com as urgências hospitalares e o relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que concluiu que há relação entre a morte de uma pessoa em Novembro com a greve do INEM, opta pela "desresponsabilização" política.

Referindo que gosta "muito pouco" de associações de mortes ocorridas em "contextos diversos" a pedidos de demissão de ministros, a ex-ministra da Presidência e dirigente do PS salienta que de "todas as vezes" que a ministra da Saúde foi à Assembleia da República atribuiu responsabilidades "a alguém por alguma coisa", passando pelos utentes, às administrações hospitalares.

"Se o primeiro-ministro não compreende que uma ministra neste quadro dificilmente terá a capacidade de fazer as reformas que o SNS precisa, eu compreendo isso muito mal, porque todos os serviços já sabem que qualquer coisa que aconteça vão sempre serem eles os responsabilizados", antecipa Mariana Vieira da Silva, que salienta que o PS "é o único partido que ainda não pediu a demissão da ministra da Saúde, mas o que aqui está em causa verdadeiramente é total incapacidade de assunção de responsabilidades".

A ex-ministra socialista defende ainda que Ana Paula Martins seja ouvida no Parlamento, requerimento que o PS já apresentou, "porque há perguntas que precisam de ser respondidas detalhadamente" sobre a atuação do INEM durante a greve de novembro. " Todo este caminho ajuda a ministra da Saúde a compreender que não tem as condições de fazer o que é preciso fazer, porque uma pessoa que culpa sempre outros dificilmente tem condições de governar".