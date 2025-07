Tino de Rans desiste da candidatura ao Porto e vai apoiar Manuel Pizarro

O calceteiro Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, decidiu desistir da candidatura à Câmara Municipal do Porto para apoiar Manuel Pizarro (PS) nas autárquicas deste ano e preparar uma candidatura às eleições presidenciais, disse esta quarta-feira o próprio.

"Eu ando e trabalho no Porto há muito tempo, ouço as pessoas, sei que gostam de mim, mas sei que o Porto me perdoa porque é uma decisão por Portugal. E como ando no Porto, noto que o povo gosta do Manuel Pizarro, um político que não aparece no Porto só em tempo de eleições, que nunca desistiu do Porto e por isso acho que o Porto o vai premiar", disse Vitorino Silva.

Rosto do movimento "Porto a bom Porto" e fundador do Reagir, Incluir e Reciclar (RIR), Vitorino Silva tinha anunciado a sua candidatura à Câmara do Porto em 31 de janeiro. Foi o quarto a fazê-lo num total, para já anunciados, de 11 candidatos à presidência da autarquia.

"Mas eu não desisto nem abandono o Porto, mas a minha força vai estar ao serviço do Manuel Pizarro. Aqui vai ser voto a voto. Sinto que o povo admira o Manuel Pizarro que tem uma candidatura com muitas ideias iguais às minhas", referiu.

Apontando que falou com a direção do RIR sobre este assunto, e sem revelar com que outras candidaturas se reuniu antes de tomar esta decisão, Vitorino Silva acrescentou: "O Manuel Pizarro chamou-me, refleti e sim, vou andar com ele no terreno".

"Ele está muito bem preparado. É uma candidatura ganhadora. Conheço-o muito bem. O "Porto a bom Porto" vai ajudá-lo a fazer história", acrescentou.

A Lusa contactou a candidatura do socialista Manuel Pizarro para obter um comentário ao apoio manifestado por Vitorino Silva, mas a mesma não quis reagir.

Tino de Rans também justifica esta decisão como o calendário de eleições autárquicas e presidenciais que se adivinha próximo.

"Depois para concorrer a Presidente da República ia ser muito em cima. As pessoas estão à minha espera para concorrer a Presidente da República", frisou.

Concorrem à Câmara Municipal do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU), Nuno Cardoso (movimento Porto Primeiro), Aníbal Pinto (Nova Direita), Pedro Duarte pela coligação "O Porto Somos Nós" (PSD/IL/CDS-PP), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (movimento Fazer à Porto), António Araújo (movimento Porto à Porto), Alexandre Guilherme Jorge (Volt) e Hélder Sousa (Livre).

O atual executivo é composto por seis eleitos pelo movimento independente de Rui Moreira, três eleitos pelo PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas estão previstas ocorrer entre o final de setembro e o início de outubro.