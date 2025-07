Eurico Brilhante Dias eleito líder parlamentar do PS e tem lugar garantido no Secretariado Nacional de Carneiro

O deputado Eurico Brilhante Dias foi eleito líder parlamentar do PS. Na votação que decorreu esta quinta-feira na Assembleia da República, o dirigente socialista obteve 50 votos a favor e quatro votos em branco. À votação faltaram quatro deputados socialistas que não puderam estar presentes, alegadamente, devido a trabalho parlamentar.

Brilhante Dias volta, assim, à liderança da bancada agora com o PS na oposição, depois de ter assumido o mesmo cargo em 2022 na maioria absoluta de António Costa, tendo de dirigir, nessa altura, 120 deputados.

Com esta eleição, o novo presidente do grupo parlamentar, que substitui o líder interino, Pedro Delgado Alves, terá lugar garantido no Secretariado Nacional do secretário-geral do PS, tendo em conta que se trata de uma inerência.

O elenco do novo Secretariado Nacional do PS, ou seja, o núcleo duro de decisão do líder do partido, será apresentado e votado este sábado na reunião da Comissão Nacional do partido, que irá decorrer em Lisboa.

Brilhante Dias foi secretário de Estado da Internacionalização no segundo Governo de António Costa, tendo como ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, de quem é próximo. Dirigente do PS, fazendo parte da Comissão Política do partido, o órgão alargado de direção nacional, o novo líder parlamentar regressa agora a um lugar que viu interrompido na sequência da queda da maioria absoluta de António Costa.