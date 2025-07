Moedas confirma se é recandidato quando houver data para as eleições

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa ainda não diz se vai avançar com uma recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa. O autarca considera que ainda não é o tempo para se pronunciar e avança que "obviamente que quando houver uma data para as eleições irá dizer o que quer no futuro".

No final da apresentação do novo transporte rápido Lisboa-Oeiras, Carlos Moedas reafirmou que continua em reflexão e que essa é "pessoal e não partidária".

O autarca diz fará a avaliação antes de anunciar as listas e questionado sobre se não será "tarde demais", Carlos Moedas considera que não e defende que "as pessoas estão cansadas de políticos que vivem a apresentar candidaturas e postos para o futuro".

O ainda presidente da Câmara Municipal de Lisboa diz que não revela se será candidato "agora porque as eleições nem sequer estão marcadas". O autarca lembra que o mandato autárquico são quatro anos e que "por respeito aos lisboetas vai exercer o mandato o máximo".

Para já, estão anunciadas as candidaturas à câmara de Lisboa de Alexandra Leitão pelo PS, João Ferreira do PCP e Bruno Mascarenhas do Chega.