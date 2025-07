Bacelar Gouveia diz que nova lei da nacionalidade pode ter inconstitucionalidades

Bacelar Gouveia alerta para potenciais inconstitucionalidades da nova lei da nacionalidade proposta pelo Governo.

O diploma vai ser discutido e votado, esta sexta-feira, no Parlamento, a par da proposta de lei que altera as regras de entrada de imigrantes no país.

À Renascença, o constitucionalista considera que é inconstitucional que normas da nova lei da nacionalidade entrem em vigor de forma retroativa, ferindo o princípio da confiança.