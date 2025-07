BE, PAN e Livre concorrem em coligação à Câmara de Cascais

Os três partidos, que atualmente não têm representação no executivo camarário, dizem que esta coligação procura assumir-se “como um polo agregador do campo democrático, ecologista e progressista em Cascais”.

Travar direita e os "atentados" ambientais



A coligação quer ainda travar o que chama de atentados ambientais da atual gestão, como a “destruição da Quinta dos Ingleses ou o alargamento do tráfego aéreo no Aeródromo Municipal de Cascais”.

Alexandre Abreu considera que a coligação tem hipóteses de ter um bom resultado porque, no concelho, a direita está fragmentada, com vários candidatos que concorrem às eleições de 12 de outubro.

“Se reparar, à direita temos, neste momento, não só dois putativos candidatos da área do Chega, o candidato da Iniciativa Liberal, o candidato da ligação PSD-CDS e ainda o João Maria Jonet. À esquerda, e do lado progressista-ecologista, aquilo que nós queremos passar é uma imagem de união, de convergência”, refere o bloquista.

O candidato da coligação à Câmara de Cascais revela que o PCP foi também contactado para integrar este acordo, mas recusou o convite.

“Efetivamente, no início procurámos que a convergência fosse tão alargada quanto possível, tivemos esses contatos ativamente, o convite foi declinado, não foi possível avançar, mas estamos muito satisfeitos com esta configuração da coligação”, diz o candidato.

A apresentação da coligação está marcada para 20 de julho e vai contar com os líderes dos três partidos: Inês de Sousa Real, Mariana Mortágua e Rui Tavares.

A coligação quer marcar a pré-campanha eleitoral com várias conversas que vão contar com a participação do maestro António Victorino D’Almeida, o ativista anticorrupção João Paulo Batalha, o advogado Ricardo Sá Fernandes, o músico Rao Kyao, o antigo diretor do Jardim Botânico de Lisboa Fernando Catarino, o biólogo Luís Cancela da Fonseca e o presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, André Biscaia.