Carneiro começa a arrumar a casa num PS "em pânico" com as autárquicas

É dado o exemplo de Vizela , onde o autarca Victor Hugo Salgado se viu envolvido num processo por alegada violência doméstica, contra a mulher e o filho menor, e a quem foi retirada a confiança política pela direção nacional do PS e que se mantém na corrida como independente com o movimento “Vizela Sempre”.

“O PS não está na moda” e os candidatos autárquicos ressentem-se disso. A mesma fonte diz à Renascença que, em diversos concelhos do país, há receio de eventuais frustrações entre socialistas que se transformem em candidaturas independentes e que acabam por fazer sombra à candidatura oficial do partido.

Um PS em “pânico” com as autárquicas e a “fazer psicanálise” , após o colapso eleitoral de maio. É como um dirigente socialista descreve à Renascença a situação atual do partido a meses de umas eleições consideradas prioritárias pelo novo secretário-geral, José Luís Carneiro.

Recandidato e muito popular no concelho, Salgado carrega consigo uma corte de militantes socialistas que, se integrarem a sua lista, correm mesmo o risco de expulsão do partido. E cria dificuldades ao PS oficial em organizar uma lista que requer dezenas de candidatos. Este é só um exemplo que explica o quão importantes são as eleições autárquicas de 12 de outubro para o novo líder e o cabo do medo em que o partido está metido.

O mesmo dirigente socialista já citado relata à Renascença que há candidatos do PS às eleições locais que, nos cartazes, escondem e reduzem o símbolo do partido a mínimos, maximizando os nomes e fotos dos candidatos. Uma situação que é reveladora do quanto “o PS não está na moda”.

Para além de andar a apagar fogos internos, com quezílias locais, a direção do PS mantém-se ciente de que tem pela frente o fantasma do Chega, que ninguém sabe o quanto pode valer numas autárquicas. Há consciência de que o mais provável é o partido de Ventura conquistar um número significativo de câmaras. Para além de haver tentativa de aliciamento, em vários concelhos, por parte do Chega de dissidentes ou segundas linhas descontentes do PS e do PSD.

A direção nacional tenta, por isso, resolver os vários problemas bicudos cada um na sua vez. E, sobretudo, ganhar tempo. “Depois das autárquicas todos teremos tempo para falar e para decidir com oportunidade”, sentenciou o presidente do PS, Carlos César, em declarações exclusivas à Renascença, após o ex-ministro António Vitorino ter-se colocado de fora da corrida das presidenciais. E o mesmo tem feito consecutivamente o novo líder, José Luís Carneiro, que tenta evitar um barril de pólvora presidencial que complique as autárquicas.

Entre presidenciais, autárquicas e tensão interna no partido, à saída da audiência com o Presidente da República, em Belém, Carneiro deu a mão à palmatória. A liderança do partido “é uma função difícil, pois com certeza. Ser líder da oposição é sempre uma função difícil, mas é para essas funções difíceis que também servem as lideranças políticas”.

Entre o “esforço de integração” e a “oposição português suave”

É neste quadro de dilemas e várias bolas no ar que se realiza a Comissão Nacional do PS deste sábado e em que o novo secretário-geral tenta arrumar a casa com um novo secretariado nacional.