Diplomas do Governo e do Chega sobre nacionalidade e imigração baixam sem votação à especialidade

As propostas de lei do Governo de alteração aos diplomas da nacionalidade e da imigração baixaram à fase de especialidade sem serem votadas esta sexta-feira na generalidade, bem como projetos-lei do Chega sobre as mesmas matérias.

Os requerimentos apresentados pelo Governo e pelo partido Chega foram incluídos no guião de votações substituído, disponibilizado a meio da manhã - não constando da primeira versão de quinta-feira - e foram aprovados em plenário com votos contra do BE e do PCP.