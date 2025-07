Governo pede que leis da nacionalidade e de estrangeiros baixem à especialidade para assegurar consenso

Sara

04 jul, 2025 Lisboa 16:34

Ainda não perceberam o que os portugueses querem, os portugueses querem usufruir dos brutais descontos que fazem ao final do mês, não é virem para cá , construírem uma barraquinha e depois pregar ao 7 ventos que tem direito a habitação, queremos ter segurança e muito de isso de perdeu com as portas abertas, querem respeito, queremos ter lugar em uma creche por que há creches onde a maioria são estrangeiros, as mães não trabalham por que não está na cultura deles, recebem subsídios para tudo, e uma mãe portuguesa tem de deixar de trabalhar para cuidar do seu filho, queremos que o filho tenha todas as aulas, sim por que aconteceu na turma do meu filho, não sei quantos asiáticos e foram disponibilizados professores para dar aula de português, ou seja estes professores deviam estar a dar outras matérias, e sabiam que no segundo período depois metade destes alunos estrangeiros foram para Inglaterra?ajudam os outros na habitação, se um português quer comprar uma casa, tem pagar tudo, e nem tem direito a que seja incluído estas despesas em IRS, queremos um Portugal de portugueses, não queremos portugueses que venham só para ter benefícios, e esquerda que tem bolsos cheios a custa desta chamada imigração....acordem enquanto é tempo. Não queremos pessoas que falam de há 500 anos, sem saber a história , apenas e apenas só para ofender