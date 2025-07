Luís Filipe Menezes é candidato pelo PSD à Câmara de Gaia

A concelhia do PSD de Vila Nova de Gaia vota esta sexta-feira o nome do ex-presidente do município Luís Filipe Menezes para cabeça de lista às autárquicas de outubro, revelou o líder da estrutura local, Rui Rocha Pereira.

"O que está efetivado é que o doutor Menezes vai ser o candidato", disse à Lusa o presidente da concelhia, que vota na sexta-feira o nome, seguindo-se no sábado a votação pela distrital. Segundo Rui Rocha Pereira, todas as estruturas estão "em sintonia" quanto à escolha do nome a liderar a candidatura social-democrata à Câmara que Menezes já presidiu entre 1997 e 2013.

Quanto a uma coligação com o CDS-PP e a IL, o presidente da concelhia social-democrata disse que o assunto "não está fechado", estando o processo ainda está em "negociações". A Lusa tentou ouvir Luís Filipe Menezes, que é também antigo líder do PSD, mas tal não foi possível até ao momento.

O Diário de Notícias divulgou esta quinta-feira que o antigo autarca cedeu a pressões do líder do PSD, Luís Montenegro, para encabeçar a lista do partido à Câmara de Gaia, no distrito do Porto.

Segundo o Público, está em cima da mesa o nome do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para a Assembleia Municipal da autarquia.

A votação na sexta-feira está marcada para as 18h30.

Em Gaia são também já conhecidas as candidaturas do ex-secretário de estado João Paulo Correia pelo PS, André Araújo pela CDU (PCP/PEV) e Daniel Gaio pelo Volt. .

O atual executivo da Câmara de Gaia é composto por nove eleitos pelo PS e dois pela coligação PSD/CDS-PP/PPM.