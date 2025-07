Ministra da Saúde diz que sai quando o primeiro-ministro entender

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, afirmou esta sexta-feira que abandonará o cargo no dia em que o primeiro-ministro entender que a sua missão chegou ao sim, sublinhando que até lá continuará no Governo.

"No dia em que o senhor primeiro-ministro, que é o meu primeiro-ministro, entender que chegou ao fim a minha missão, nesse dia eu termino. Até lá permanecerei, porque governar é enfrentar problemas e assumir responsabilidades, encontrando soluções. Nada para além disso. É assim que eu vejo a governação e assim será até ao último momento", referiu.

Ana Paula Martins falava no Hospital de Braga, depois de ter participado na sessão de encerramento de um seminário sobre humanização dos cuidados de saúde.

Na sua intervenção, disse que os profissionais de saúde, sobretudo as gerações mais jovens, também precisam de "ter vida", conciliando o trabalho com a vida familiar.

"Mas eu não sei se são só as gerações dos nossos filhos. Eu também não sei se quero ter uma vida diferente daquela que sempre tive. (...) O mundo mudou e nós costumamos dizer que as gerações mais jovens, eu digo que a geração dos meus filhos hoje quer ter uma vida diferente daquela que me viu ter", referiu.

No final, aos jornalistas, explicou as suas declarações.

"Aquilo que disse lá dentro volto a repetir: todos nós, seres humanos, precisamos ter uma vida equilibrada e, neste caso, até para poder governar bem", referiu.