Redução do IRS em 2025 aprovada na generalidade. Nova unidade na PSP também

A proposta do Governo que reduz as taxas do IRS este ano em 500 milhões de euros foi esta sexta-feira aprovada no parlamento com os votos a favor do PSD, CDS-PP, Chega, IL, PAN e JPP, e a abstenção do PS.

O BE, o Livre e o PCP votaram contra.

A iniciativa que prevê um desagravamento das taxas do primeiro ao oitavo escalão será agora discutida na especialidade.

Segundo a proposta do executivo, a taxa do primeiro escalão passa de 13% para 12,5%, a do segundo desce de 16,5% para 16%, a do terceiro baixa de 22% para 21,5%, a do quarto diminui de 25% para 24,4%, a do quinto decresce dos atuais 32% para 31,4%, a do sexto deixa de ser 35,5% e fica em 34,9%, a do sétimo passa de 43,5% para 43,1% e, por último, a do oitavo baixa de 45% para 44,6%. A taxa do último degrau de rendimentos continua nos 48%.

Embora não haja uma alteração neste último patamar, a redução do IRS agora proposta pelo Governo abrange todos os contribuintes que são chamados a pagar imposto, por causa da regra da progressividade da tabela. A descida nos patamares anteriores faz com que os contribuintes do novo escalão também beneficiem do desagravamento.

Proposta do Governo que cria nova unidade na PSP aprovada na generalidade na AR

A proposta do Governo que cria a unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP foi também aprovada na generalidade no parlamento, sendo agora discutida na comissão de especialidade, juntamente com o projeto do Chega sobre o mesmo tema.

A proposta do Governo mereceu os votos a favor do PSD, CDS/PP, Chega e Iniciativa Liberal, a abstenção do PCP, PS e JPP e os votos contra do Bloco de Esquerda, Livre e PAN.

A proposta do Governo que cria a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP vai ser agora discutida na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, depois de, na última legislatura, PS e Chega terem chumbado um diploma semelhante.

Também foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS/PP e Chega o projeto de Lei do Chega que cria a mesma unidade na PSP.

O projeto do Chega, que também vai ser discutido na comissão da especialidade, mereceu ainda os votos contra do BE, PCP, Livre, PAN e PS e abstenção da IL e JPP.