Transparência? Montenegro terá pedido mais restrições além do acesso à lista de clientes

Luís Montenegro terá feito "outros pedidos de oposição" ao acesso à declaração de rendimentos e interesses do primeiro-ministro" além da restrição à lista de clientes da Spinumviva.

A informação é confirmada pela própria Entidade para a Transparência ao jornal Público que indica, contudo, que "está legalmente impedida"de prestar mais esclarecimentos.

Na terça feira num comunicado enviado a Entidade confirmava que "o objeto de um dos pedidos" era o acesso à lista de clientes da empresa familiar e confirma agora que houve, de facto, mais pedidos.

A confirmação da entidade para a transparência vem contrariar a informação que foi divulgada inicialmente pelo gabinete do Primeiro-Ministro que garantia ter feito apenas um pedido somente sobre a lista de clientes da Spinumviva.

Já ao Observador, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares defendeu que a Entidade para a Transparência está a extrapolar as suas competências.

Em resposta à Renascença, o gabinete do Primeiro-Ministro insiste que "o pedido de oposição relativamente a alguns elementos na declaração dizem somente respeito às questões que integram o recurso interposto no Tribunal Constitucional" e que "o Primeiro-Ministro fez apenas uma impugnação parcial de elementos que são do conhecimento público" colocando entre parêntesis "lista de clientes".

O gabinete remete assim, para a resposta já enviada na terça feira.

(Notícia atualizada às 9h47 com a resposta do Gabinete do Primeiro-Ministro)