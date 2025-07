Carlos César e presidenciais. PS pode ter "posição formal", mas "não manda no voto" dos militantes

O presidente do PS, Carlos César, disse este sábado que o partido poderá apoiar um candidato para as eleições presidenciais, mas que "não manda no voto" nem dos seus militantes nem dos seus eleitores e, por isso, "terá apenas uma recomendação sobre essa matéria", mas só depois das autárquicas.

No final da reunião da Comissão Nacional do PS que decorreu este sábado em Lisboa, Carlos César foi questionado pelos jornalistas sobre as eleições presidenciais do próximo ano.

"O Partido Socialista poderá ter uma posição formal, e é natural que a tenha, e a última Comissão Nacional desenhou essa possibilidade como a maior, de exprimir um apoio, mas o Partido Socialista não manda no voto dos seus militantes e muito menos no voto dos seus eleitores, terá apenas uma recomendação sobre essa matéria", afirmou.

César indicou ainda como "natural" que diversas figuras como Ferro Rodrigues ou Vieira da Silva já tenham vindo a terreiro manifestar apoio ao antigo reitor António Sampaio da Nóvoa.

"Não há nada de anormal nessa matéria, como não há nos restantes partidos. Eu conheço pessoas de todos os partidos políticos que terão, porventura, opiniões diferentes uns dos outros no mesmo partido sobre a sua opção dos candidatos presidenciais", indicou.

Em 2016, Carlos César apoiou a candidatura de Sampaio da Nóvoa, mas para as próximas eleições, não garante que o faça.

"Sobre essa matéria, hei de falar na oportunidade que entendo devida. Desde logo porque sou presidente do Partido Socialista. Sendo presidente do Partido Socialista, também sou presidente da Comissão Nacional, que será justamente o órgão onde essa matéria será discutida. E, portanto, o que tiver a dizer será nessa altura ou a seguir a essa ocasião", referiu.