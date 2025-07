Carneiro apresenta direção e diz que "ninguém é dispensável" no PS

O novo líder do PS, José Luís Carneiro, acaba de apresentar a lista do Secretariado Nacional, garantindo que procurou "garantir a abertura, inclusão e mobilizar as vontades para servir o partido".

O secretário-geral socialista falava este sábado na abertura da Comissão Nacional do partido, que está a decorrer num hotel em Lisboa, onde anunciou o elenco do Secretariado Nacional, o órgão de direção restrito do líder, referindo: "Temos de contar com todos, ninguém é dispensável."

"A atual situação no PS não dispensa ninguém, ninguém está a mais" garantiu Carneiro, que não deixou de dar uma bicada à potencial oposição interna. "Por muito que nos custe, por vezes, algumas vozes, muitas das vezes desalinhadas com as opções da direção, com as opções de outros camaradas, por muito que nos custe, faz parte da riqueza democrática e temos de contar com todos para fortalecer o PS", atirou o líder socialista, que ouviu recusas de Mariana Vieira da Silva ou de António Mendonça Mendes para integrar a direção.

Entre os nomes que José Luís Carneiro chamou para a direção estão o ex-deputado Sérgio Sousa Pinto, os eurodeputados Francisco Assis e Ana Catarina Mendes, a autarca de Almada, Inês de Medeiros, Maria Antónia Almeida Santos, o candidato à Câmara de Viseu João Azevedo ou Pedro Costa, ex-presidente da junta de freguesia de Campo de Ourique e filho do ex-primeiro-ministro António Costa.

Ainda constam na direção de Carneiro o ex-secretário de Estado da Presidência André Moz Caldas, a ex-secretária de Estado da Saúde Jamila Madeira, o vice-presidente da Assembleia da República Marcos Perestrello, Ricardo Costa, a antiga eurodeputada Isabel Santos, muito próxima do antigo líder do PS José Sócrates, o ex-secretário de Estado do Trabalho Miguel Cabrita, o deputado Pedro Coimbra e a antiga autarca de Odivelas, Susana Amador e Jorge Sequeira,a tual autarca de São João da Madeira. O líder socialista chama ainda antigas referências do partido como Luís Parreirão, antigo secretário de Estado da Administração Interna de Jorge Coelho nos governos de António Guterres.

Carneiro disse ainda que chamou estes nomes para a direção tendo em conta a conjugação de dois fatores: "A longa experiência de vida política dos mais velhos e os mais jovens", cumprindo-se, diz, o primeiro objetivo de uma "equipa intergeracional", com experiência nas autarquias, no Parlamento Europeu e nas empresas.

Para diretor do Ação Socialista, Carneiro chamou Pedro Cegonho, deputado e ex-presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), substituindo o deputado Porfírio Silva.

Carneiro atira ao Chega e desafia Montenegro a definir "onde quer aterrar"

Definindo o atual PS como uma oposição "firme" e "leal", José Luís Carneiro avisa a AD que o partido que lidera está a constituir-se com alternativa de poder. "Alternativa àquilo que o Governo não consegue fazer", acusando Luís Montenegro de ter interpretado "mal os resultados eleitorais e interpretou mal os seus próprios resultados", referindo que "4 em cada 5 eleitores votou contra o populismo e contra o extremismo".

Carneiro desafia por isso Montenegro a escolher entre o PS e o Chega. "Mesmo quem votou na AD fê-lo com a expectativa de que governaria sem a bengala da extrema-direita", começou por dizer na intervenção inicial. "Então, se é assim, como é que se justifica que no primeiro movimento que fez no Parlamento tenha ido ao encontro dos braços da extrema-direita? ". E deu a garantia: "Não seremos cúmplices da inércia. Somos e seremos oposição ao abraço da direita à extrema-direita. Nós não aceitaremos esses movimentos".

"É bom que Luís Montenegro saiba onde quer aterrar. Ele disse que queria planar para a esquerda e para a direita, mas é importante que tenha a consciência de que onde pode aterrar de forma segura é mesmo no diálogo e na concertação com um dos partidos essenciais para a fundação dos valores democráticos, da nossa democracia e da consolidação do nosso desenvolvimento", ou seja, o PS, segundo Carneiro.

A par destes avisos, o líder socialista volta a abrir a porta a "consensos", nomeadamente nas áreas da soberania, com a garantia de que o PS está disponível para esse "diálogo" na política externa, na Defesa e na segurança, na Justiça, na segurança interna e no combate às desigualdades", anunciando que pretende falaremos "em breve" com o Governo.

Acusando o Governo de apresentar medidas no programa do Governo que não estavam no programa eleitoral, Carneiro considera "inaceitável" que Montenegro apresente propostas na área laboral que "nunca foram dialogadas com os sindicatos, nem em concertação social, medidas que não foram apresentadas em campanha eleitoral", lamentando ainda que o executivo não tenha "nenhuma palavra para o combate à pobreza e para o combate às desigualdades". Como prioridades, Carneiro define a Saúde, a Habitação, Educação, o combate à pobreza e as desigualdades sociais, definindo ainda a "importância" de colocar a Economia a "crescer para pagar melhores salários".

A prioridade imediata para o PS são as eleições autárquicas de 12 de outubro, Carneiro pediu mobilização ao partido, assumindo que o trabalho do partido é "exigente", "difícil" e "vai exigir o envolvimento ativo de todas e de todos para voltar a fazer do PS a grande alternativa política".

Na intervenção, Carneiro anunciou ainda uma Convenção Autárquica para dia 6 de setembro, em Coimbra.