Braga. João Rodrigues promete transporte público gratuito para todos

O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/PPM à Câmara de Braga, João Rodrigues, prometeu este domingo transporte gratuito para todos os residentes no concelho, caso vença as eleições de 12 de outubro.

Na apresentação pública da candidatura, que decorreu no Theatro Circo, João Rodrigues disse também que quer criar, em quatro anos, a circular externa de Braga, com a construção da variante do Cávado e a sua ligação à variante do Fojo.

"As nossas estradas estão saturadas e Braga precisa de respirar", referiu, admitindo que a mobilidade e o trânsito são os problemas que mais afetam a vida de quem ali vive.

O candidato garantiu ainda que haverá uma dotação mínima anual de 10 milhões de euros para acabar com estradas e passeios em mau estado.

Aumentar a área pedonal no Centro Histórico e construir dois novos parques desportivos em "zonas estratégicas" do concelho foram outras promessas elencadas, além de novos parques verdes, entre os quais um com mais de 50 hectares abrangendo as freguesias de Dume e Frossos.

A união entre o parque da Ponte, o parque das Camélias e o parque do Picoto, criando "um pulmão verde" no centro da cidade, foi outra das ideias defendidas pelo candidato que também pretender criar novos parques na Quinta da Arcela, Lomar e Sete Fontes.

João Rodrigues falou ainda no aumento de creches, na criação de um "verdadeiro programa" de construção de habitação a preços acessíveis para a classe média e na unificação num só cartão de todas as vantagens disponibilizadas pelo município aos maiores de 65 anos.

O candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM propôs igualmente a criação de uma "central cultural", um espaço para criação e fruição que funcione todo o ano e seja aberto a todos, além do reforço do papel da InvestBraga e um "novo impulso" à Startup Braga.

Por último, no campo da segurança, João Rodrigues apontou a instalação de câmaras de videovigilância nos locais recomendados pela PSP e pela GNR e o reforço em 50% do número de efetivos da Polícia Municipal, dando-lhe ainda mais meios e novas instalações.

Braga é uma cidade "que acolhe, de portas abertas", disse o candidato, alertando, contudo, que "quem chega" terá de compreender que se trata também de uma cidade "com normas e com valores", que terá de respeitar.

"Quem não gostar do respeito, não se sentirá bem aqui", avisou, salientando que não aceitará intolerância ou marginalização, "venham elas de fora ou de dentro".

Como grande desígnio da sua candidatura, João Rodrigues apontou que quer tornar Braga no "melhor concelho do país", considerando que as próximas autárquicas serão um "momento decisivo" para a cidade.

Além de João Rodrigues, na corrida à Câmara de Braga estão já anunciadas as candidaturas de António Braga (PS), Rui Rocha (Iniciativa Liberal), Ricardo Silva (movimento independente Amar e Servir Braga), João Baptista (CDU, coligação PCP/PEV) e Filipe Aguiar (Chega).

Atualmente, o executivo de Braga é composto por seis eleitos da coligação liderada pelo PSD, quatro do PS e um da CDU.