PS e Livre juntam forças em Sintra contra "retrocessos"

A candidatura da antiga ministra Ana Mendes Godinho à presidência da Câmara Municipal de Sintra, apoiada por uma coligação autárquica PS/Livre, foi apresentada este domingo como um projeto em defesa da liberdade e da democracia, contra "retrocessos".

Durante a sessão de apresentação da candidatura, que juntou, entre outros, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, e o co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, numa escola básica na freguesia de Algueirão-Mem Martins, foi anunciado que o antigo ministro e autarca socialista João Soares será o candidato à Assembleia Municipal de Sintra.

Num concelho em que o Chega foi a força mais votada nas legislativas antecipadas de 18 de maio e tem a deputada Rita Matias como candidata à Câmara Municipal, Ana Mendes Godinho afirmou que a sua candidatura é "contra a política do medo, do ódio e da divisão".

"Nós sabemos que há quem queira transformar a frustração das pessoas em raiva, a diversidade de Sintra numa ameaça, mas nós escolhemos outro caminho. Em Sintra, connosco, comigo, nunca serão lidos nomes de crianças em voz alta para acentuar as nossas diferenças", prosseguiu a antiga ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho acrescentou que a sua candidatura "não se levanta contra ninguém, levanta-se por todos" e que "Sintra não precisa de regressos nem retrocessos, Sintra precisa só de respostas de proximidade, de energia, de trabalho, de coragem para fazer diferente".

"É com a força da democracia que vamos derrotar a demagogia, o populismo e todos quantos querem colocar em causa a saúde do nosso projeto", declarou, no mesmo sentido, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

Rui Tavares, do Livre, apontou "a liberdade" como um valor que une os dois partidos nesta candidatura autárquica: "É em nome da liberdade que nós nos candidatamos também. Da liberdade de todos e todas os sintrenses".

O atual presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, que não se pode recandidatar por limite de mandatos, discursou em último lugar e foi o único que se referiu expressamente ao partido Chega, considerando que o PS não vai "interromper o ciclo de vitórias" em Sintra, mas que "desta vez não é fácil".

"Nós temos aqui um problema que é a subida da extrema-direita, e isso é grave para nós, porque uma coisa é voltar ao passado, e a lista do PSD é claramente um regresso ao passado, mas a lista do Chega é voltar ao passado com problemas sérios na liberdade individual e coletiva", disse Basílio Horta.

Segundo o autarca, isso "deve mobilizar seriamente" a candidatura conjunta do PS e do Livre, "para além dos problemas autárquicos", porque "há um risco evidente de o tal tik-tok de que falava a Ana Mendes Godinho aparecer e as pessoas ingenuamente acreditarem".

"Eu acho que quem preza a democracia, quem preza a liberdade não pode votar no Chega, não pode votar no Chega, e é bom dizer isso com total clareza, porque há guerras", defendeu Basílio Horta, acrescentando: "Ana Mendes Godinho, que têm de ser travadas em tempo útil, e este é o tempo de a travar".

A Câmara de Sintra, no distrito de Lisboa, é liderada pelo PS, que em 2021 obteve cinco mandatos, tendo a coligação do social-democrata Ricardo Baptista Leite conseguido quatro eleitos, o Chega elegeu Nuno Afonso, que passou a independente, além de Pedro Ventura.

Até ao momento, são também conhecidas as candidaturas Marco Almeida (PSD/IL), Maurício Rodrigues (CDS-PP), Rita Matias (Chega) e Pedro Ventura (CDU, coligação PCP/PEV).