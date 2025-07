Menezes promete 4 mil casas de renda acessível em Gaia e orquestra sinfónica

O candidato do PSD/CDS-PP/IL à Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, prometeu esta segunda-feira, entre várias medidas, a construção de 4 mil casas de renda acessível e controlada, das quais 40% no centro e sul do concelho.

"Nós comprometemo-nos a construir, neste mandato, 4 mil casas de rendas acessíveis e controladas, mas sendo 40% delas no interior e sul de Gaia, fazendo desta forma o combate ao despovoamento dessas freguesias", disse Luís Filipe Menezes na apresentação da sua candidatura num hotel perto do Cais de Gaia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com o também antigo autarca gaiense (1997-2013), se for novamente eleito Gaia vai "apostar a sério na habitação" e "investir a totalidade a verba que o Governo disponibilizou para Vila Nova de Gaia, que é de 180 milhões de euros".

"E vamos para a porta do senhor ministro das Infraestruturas pedir um bocadinho mais, porque nós merecemos. Somos a terceira cidade do país", frisou.

Bolsas de estudo para estudantes? Menezes promete

O candidato apoiado pelo PSD, CDS-PP e IL prometeu ainda "apostar na juventude e os jovens casais", com a criação, a partir de 2026, "600 bolsas de estudo para estudantes do ensino superior", num modelo semelhante ao de Oeiras, e na construção de "modernos "campus" universitários residenciais" no centro da cidade.

No capítulo da mobilidade, Menezes garantiu "repudiar liminarmente o atual modelo fracassado e inaceitável que exaspera os gaienses", numa referência à rede de autocarros Unir, dizendo que vai "estudar uma alternativa viável, que pode vir a ser a criação de uma empresa de capitais mistos, municipal com parceria com operadores privados", contestando "a situação atual de haver milhares de gaienses que não têm transporte rodoviário".

O também ex-presidente do PSD disse ainda que, na primeira semana de um mandato seu, faria regressar o acesso automóvel livre ao tabuleiro inferior da Ponte Luís I (que está atualmente restrito a horários noturnos) em concertação com o Porto e que implementaria duas faixas para automóveis em toda a Avenida da República.