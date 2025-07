Dermatologista do Santa Maria recusa ir ao Parlamento

“Considero, desta forma, intempestivo prestar esclarecimentos e retirar conclusões políticas a este respeito, na ausência de dados factuais, que se encontram em levantamento (ou, a já existirem, que não me foram comunicados)”, refere o médico na carta enviada aos deputados.

O médico dermatologista Miguel Alpalhão recusa prestar esclarecimentos no Parlamento e não vai estar esta quarta-feira na Comissão de Saúde, a pedido da Iniciativa Liberal.

Miguel Alpalhão informa ainda que pediu para ser ouvido na justiça com carácter de urgência, mas isso ainda não aconteceu e, por isso, considera que não faz sentido estar a falar primeiro com os deputados.

Na carta enviada ao presidente da Comissão de Saúde, o dermatologista do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, diz que os deputados querem identificar as eventuais fragilidades do SIGIC e que ele não está habilitado para falar sobre o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, cabendo essas explicações, diz o médico, aos serviços administrativos e de direção.

O médico conclui que só poderia falar da sua atividade clínica como médico cirurgião e, numa altura em que ainda não são conhecidas as conclusões dos vários inquéritos em curso, diz que “qualquer resposta que possa oferecer carecerá de substrato e será aberta mais a interpretações e cogitações do que a conclusões, situação que a ninguém beneficiará, nem ninguém esclarecerá”.

Esta terça-feira, os deputados vão ouvir Carlos Martins, presidente do Conselho de Administração da ULS Santa Maria, e Carlos Carapeto, inspetor-geral das Atividades em Saúde, ambos a pedido da Iniciativa Liberal, sobre a produção adicional do Serviço de Dermatologia no Hospital de Santa Maria.

Para quarta-feira está marcada a audição de Paulo Filipe, antigo diretor do Serviço de Dermatologia da ULS Santa Maria.

Miguel Alpalhão, médico dermatologista do Hospital de Santa Maria, terá recebido cerca de 400 mil euros por procedimentos realizados em apenas dez sábados. Este caso está já a ser alvo de investigação por parte do Ministério Público e poderá não ser um episódio isolado.