Deputados chamam ministra, sindicatos e patrões sobre revisão da Lei da Greve

O requerimento do Chega foi apresentado na comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e aprovado com os votos a favor do Chega e da Iniciativa Liberal e a abstenção do PSD e do PS.

A ministra do Trabalho, a CGTP, a UGT e a CIP -- Confederação Empresarial de Portugal vão ser chamadas ao parlamento para audições sobre a revisão da Lei da Greve que o Governo defende , após requerimento do Chega, aprovado esta quarta-feira.

O requerimento prevê a audição da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses -- Intersindical Nacional (CGTP-IN), da União Geral de Trabalhadores (UGT) e da CIP -- Confederação Empresarial de Portugal, "sobre o anúncio do Governo da intenção de proceder à revisão da Lei da Greve".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reiterou no início do mês a intenção de, em conjunto com os parceiros sociais, "revisitar a legislação laboral", incluindo a lei da greve, com o objetivo de consagrar serviços mínimos que garantam "uma maior proporcionalidade" entre direitos.