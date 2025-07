JSD quer reforçar a voz dos estudantes no Ensino Superior

A JSD propõe o reforço da voz dos estudantes e uma maior ligação ao mercado de trabalho na revisão do RJIES (Regime jurídico das instituições de ensino superior), que está em curso, e já entregou as propostas ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Segundo as propostas a que a Renascença teve acesso, João Pedro Louro, o líder da JSD, definiu três prioridades, entre elas aumentar a “ponderação para 25% dos votos dos estudantes no processo de eleição do reitor ou presidente”, garantindo desta forma uma participação mais significativa na definição da liderança institucional.

A segunda proposta deixada pela JSD no gabinete de Fernando Alexandre prevê assegurar a presença das estruturas representativas dos estudantes no Conselho Pedagógico, reforçando o seu papel na qualidade pedagógica e na defesa dos interesses da comunidade estudantil.

Por último, a JSD entende que deve constar no RJIES uma norma que imponha às instituições de ensino superior a criação de gabinetes de apoio à empregabilidade, imprimindo assim às universidades uma maior responsabilidade na ligação com o mercado de trabalho.

Este diploma, que está em vigor desde 2007 e sofreu apenas três alterações muito pontuais, deveria ter sido avaliado em 2013, mas o processo foi desencadeado apenas em 2023.

A JSD congratula o Governo por avançar com esta revisão, mas considera essencial aprofundar a democratização interna das instituições, com especial foco no reforço da voz dos estudantes.

“Os estudantes não podem continuar a ser meros espectadores nas decisões que moldam o seu percurso académico. Devem ser ouvidos, respeitados e envolvidos, com peso real e responsabilidade institucional — e a JSD está ao lado deles”, afirma João Pedro Louro, presidente da JSD.

João Pedro Louro espera que o Governo integre estas propostas da JSD na versão final da proposta de lei.

O ministro Fernando Alexandre reuniu-se na semana passada com os partidos na Assembleia da República, e o Governo está disponível para acolher contributos dos partidos na proposta de lei que irá entregar e que visa alterar o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).