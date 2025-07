Marcelo espera ouvir da ministra da Saúde plano para o SNS nos próximos anos

Interrogado se não foi mais exigente com outros ministros da Saúde no passado, contrapôs que manteve "até um apoio público" a anteriores titulares da pasta e apontou como exemplo Adalberto Campos Fernandes.

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que espera ouvir da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, o plano do Governo para a organização e meios do Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos próximos anos.

Questionado sobre os problemas na emergência médica, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu na mensagem de que "é importante ver o que a senhora ministra diz sobre o que se vai passar nos próximos meses e nos próximos anos".

O chefe de Estado assinalou que este é um novo Governo PSD/CDS-,PP "que se propõe durar quatro anos", depois de um executivo que "não durou um ano".

E realçou que já se entrou "no período de verão" e que "depois há o planeamento a prazo para o outono e inverno e para os próximos anos".

"É muito importante saber exatamente como é que o SNS vai funcionar, com que meios, com que organização, com que liderança e com que capacidade de resolver esses vários problemas, esses e outros", acrescentou.

A comunicação social perguntou-lhe se Ana Paula Martins ainda merece o benefício da dúvida, mas Marcelo Rebelo de Sousa não respondeu diretamente à questão, e reiterou que "é importante perceber quais são as metas, quais são os objetivos, quais são os meios e explicar isso aos portugueses".

O Presidente da República afirmou que, em matéria de saúde, a sua preocupação se tem centrado no funcionamento do sistema, e em particular do SNS, "para além do que acontece no dia a dia".

"E é isso que os portugueses querem saber, é, para quatro anos, como é que vai ser executada essa política no domínio da saúde", defendeu.

Quando interrogado sobre o caso de uma grávida que perdeu o bebé e sobre os serviços na península de Setúbal, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Eu não queria pronunciar-me sobre ponto por ponto, caso a caso, mas acho que o fundamental é saber qual é o quadro geral da atuação do Governo na saúde nos próximos anos".