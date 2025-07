Ministra da Justiça reconhece fragilidade na fuga de reclusos da prisão de Alcoentre

A ministra da Justiça reconheceu, esta quarta-feira, ter existido uma fragilidade na fuga de dois reclusos no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, onde estavam 17 guardas para cerca de 460 detidos, considerando ter-se tratado de uma "mera coincidência".

"Foi uma mera coincidência, foi uma oportunidade que aqueles senhores tiveram. Arriscaram mal, porque foram rapidamente capturados, mas a verdade é que houve uma fragilidade", afirmou Rita Alarcão Júdice aos jornalistas, em Leiria, após ser questionada sobre a fuga.

Dois reclusos evadiram-se na segunda-feira do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, mas foram capturados na manhã do dia seguinte.

Os dois, de 37 e 44 anos, fugiram pelas 18h20 de segunda-feira e encontram-se condenados pelos crimes de tráfico de estupefacientes e roubo.

Rita Alarcão Júdice adiantou que "estavam 17 guardas ao serviço (...), que estavam escalados de acordo com os serviços mínimos e mais um ou dois, para além dos serviços mínimos, que estavam também presentes".