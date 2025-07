Ministra pede mais tempo. "Algumas medidas" da troika "nunca deviam ter sido retiradas do SNS"

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esta quarta-feira, em entrevista à “SIC”, que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) perdeu práticas de gestão eficientes implementadas no período da troika e que algumas delas “nunca deviam ter sido retiradas”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“O Serviço Nacional de Saúde precisa de medidas de eficiência que já em tempos teve, quando teve de os ter, na altura em que tivemos uma assistência financeira. Houve várias medidas que não deviam ter sido retiradas, porque geravam eficiência”, referiu a ministra, apontando como exemplo as compras centralizadas e as normas de orientação clínica implementadas durante a tutela do ex-ministro Paulo Macedo.

Ana Paula Martins anunciou também o relançamento da unidade de combate à fraude, desativada nos últimos anos.

"Precisamos de uma unidade de combate à fraude. Isto não é desconfiar dos nossos profissionais e dos nossos gestores. Outros países, como o Reino Unido, têm uma unidade de combate à fraude. É [preciso] ter também ações preventivas sobre o sistema", afirmou.

A governante defendeu ainda uma reforma do SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia), com um novo modelo que será uma das prioridades do plano de emergência e transformação. “Há muito que se sabia que o SIGIC precisava de ser alterado”, sublinhou.

Além da questão da eficiência, a ministra abordou os desafios no terreno, sobretudo na Península de Setúbal, que continua a ser “a área mais crítica”.

Sobre o encerramento intermitente de urgências, rejeita qualquer normalização da situação. “Não podemos normalizar a ideia de que ter urgências fechadas é algo a que nos temos que habituar”, disse, atribuindo o problema à falta de recursos humanos.

A ministra explicou que a reorganização das urgências regionais será negociada com os sindicatos em setembro, e que implicará um novo modelo de distribuição de médicos por zonas. “Não podemos avançar sem negociação”, disse.

Entre as medidas estruturais, a ministra destacou ainda os Centros de Responsabilidade Integrada (CRI), que permitirão melhor remuneração e maior responsabilização por indicadores clínicos. Estão previstos seis projectos-piloto para arrancar ainda este ano.

Apesar das dificuldades, garantiu que o SNS continuará a ser “a coluna vertebral” do sistema de saúde em Portugal. Ana Paula Martins admitiu, no entanto, a necessidade de reforçar a cooperação com o sector privado. “Não temos como não trabalhar mais com o privado”, afirmou.

Falhas nos meios aéreos do INEM e pede equilíbrio na lei da violência obstétrica



A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, reconheceu esta quarta-feira que “não correu tudo bem no concurso público” para o transporte aéreo de emergência médica.

O processo, lançado em novembro, visava reforçar os meios aéreos do INEM, mas continua sem resultados práticos.

“Abrimos o concurso em novembro, demorou mais tempo do que supúnhamos que iria demorar. Vários concorrentes tinham propostas muito distintas em relação ao caderno de encargos. A que ganhou era a que tinha a proposta mais adequada”, explicou a ministra.

Na mesma entrevista, Ana Paula Martins foi questionada sobre a proposta do PSD e CDS para eliminar o conceito de violência obstétrica da legislação portuguesa. A ministra manifestou reservas à versão atual da lei e defendeu ajustamentos.

“A lei, como está, precisa de aperfeiçoamentos”, afirmou, sublinhando que há procedimentos clínicos que, quando não devidamente justificados, devem poder ser recusados pelas mulheres.

“Não está em causa assumirmos – e enquanto mulher tenho muita sensibilidade para a matéria – que há situações em que, não se justificando determinado tipo de procedimentos, eles possam ser feitos. A mulher pode e deve não aceitar que eles sejam feitos”, disse.