Ministra pede mais tempo. "Algumas medidas" da troika "nunca deviam ter sido retiradas do SNS"

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse esta quarta-feira, em entrevista à “SIC”, que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) perdeu práticas de gestão eficientes implementadas no período da troika e que algumas delas “nunca deviam ter sido retiradas”.

“O Serviço Nacional de Saúde precisa de medidas de eficiência que já em tempos teve, quando teve de os ter, na altura em que tivemos uma assistência financeira. Houve várias medidas que não deviam ter sido retiradas, porque geravam eficiência”, referiu a ministra, apontando como exemplo as compras centralizadas e as normas de orientação clínica implementadas durante a tutela do ex-ministro Paulo Macedo.

Ana Paula Martins anunciou também o relançamento da unidade de combate à fraude, desativada nos últimos anos: “Precisamos de ter ações preventivas sobre o sistema”.

A governante defendeu ainda uma reforma do SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia), com um novo modelo que será uma das prioridades do plano de emergência e transformação. “Há muito que se sabia que o SIGIC precisava de ser alterado”, sublinhou.

Além da questão da eficiência, a ministra abordou os desafios no terreno, sobretudo na Península de Setúbal, que continua a ser “a área mais crítica”.

Sobre o encerramento intermitente de urgências, rejeita qualquer normalização da situação. “Não podemos normalizar a ideia de que ter urgências fechadas é algo a que nos temos que habituar”, disse, atribuindo o problema à falta de recursos humanos.

A ministra explicou que a reorganização das urgências regionais será negociada com os sindicatos em setembro, e que implicará um novo modelo de distribuição de médicos por zonas. “Não podemos avançar sem negociação”, disse.

Entre as medidas estruturais, a ministra destacou ainda os Centros de Responsabilidade Integrada (CRI), que permitirão melhor remuneração e maior responsabilização por indicadores clínicos. Estão previstos seis projectos-piloto para arrancar ainda este ano.

Apesar das dificuldades, garantiu que o SNS continuará a ser “a coluna vertebral” do sistema de saúde em Portugal. Ana Paula Martins admitiu, no entanto, a necessidade de reforçar a cooperação com o sector privado. “Não temos como não trabalhar mais com o privado”, afirmou.