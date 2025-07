"Pegada legislativa". Lobbying em Portugal volta ao Parlamento

Quem é a favor fala num passo importante para a transparência, quem é contra apelida a medida como uma "legalização" do tráfico de influências.

Esta quinta-feira a regulamentação do lobbying regressa ao Parlamento português, pela quinta vez, e desta vez deve ser aprovada. Nas ocasiões anteriores as dissoluções da Assembleia da República ou o veto presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa impediram a lei de ver a luz do dia. O projeto de lei é do PSD, mas o Chega, PS, IL, CDS e PAN também têm propostas nesta área.

Frontalmente contra estão os partidos à esquerda, que acusam esta regulamentação de tornar legal o tráfico de influências.

Em declarações à Renascença, Rita Serrabulho, presidente da Public Affairs Portugal (PAPT), uma empresa que trabalha precisamente na área do lobbying, explica que o que faz é "representar legítimos interesses de terceiros" em "interações com atores públicos".

Por outras palavras, uma empresa de lobbying faz a ponte entre o Parlamento e as empresas que são diretamente afetadas pela elaboração de uma determinada lei. Se uma lei está a ser criada para limitar a utilização de plásticos numa garrafa de água, as empresas podem recorrer ao lobbying para sensibilizar os deputados para alguns problemas ou vicissitudes sobre o tema.

"Não têm que entender com profundidade o que se passa em cada indústria, em cada setor de atividade, de uma forma técnica", explica Rita Serrabulho, que de seguida refere que ao estar em contacto com "quem está no terreno no dia-a-dia" pode sensibilizar o legislador.

E o que vai mudar?

Uma das mudanças que estas propostas pretendem imprimir é a criação de uma "pegada legislativa", que é um documento que será público e que vai conter o registo de todas as reuniões com todas as entidades que foram consultadas e ouvidas para se elaborar uma determinada lei.

"Protegerá estas relações de uma forma muito mais transparente, quer de quem necessita de se relacionar com os atores públicos, mas também quem exerce funções do lado público", vinca Rita Serrabulho, presidente da PAPT.

Ainda assim, esta responsável de uma empresa de lobbying alerta para as "exclusões" da lei que vai ser votada na próxima sexta-feira: "Quanto mais exclusões, mais fraca e mais débil fica uma lei".

Resposta à esquerda: "Incoerência"

Questionada sobre as críticas da esquerda, nomeadamente do Bloco de Esquerda e PCP, que consideram que a aprovação da regulamentação do lobby em Portugal seria uma legalização do tráfico de influências, a presidente da Public Affairs Portugal responde à letra.



"Não posso deixar de encontrar sempre aí alguma incoerência. A esquerda, que é tão próxima dos sindicatos, no fundo, faz lobbying todos os dias", atira a responsável por uma empresa da área.

Rita Serrabulho acredita que essa é uma posição "absolutamente obsoleta" por parte dos comunistas e bloquistas, e sentencia: "o lobbying está exatamente do lado oposto da corrupção e do tráfico de influências é, precisamente, essa legalização que vai permitir que elas não ocorram".