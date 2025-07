Populismo "subirá até que os feiticeiros sejam vítimas dos seus feitiços", diz Marcelo

A posição que Merkel assumiu sobre as migrações, quando liderava o “motor da Europa”, serviu de âncora a Marcelo Rebelo de Sousa para avisar que a vaga populista à escala global, continuará a crescer, até que os “feiticeiros” sejam vítimas dos seus feitiços.

O chefe de Estado falava na cerimónia do Doutoramento Honoris Causa da antiga chanceler alemão Angela Merkel , esta quarta-feira à tarde na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa,

“Nunca esquecerei, e como eu milhões e milhões, a sua irremovível posição sobre migrações contra o partido, o governo países - da Europa e do mundo – já presas da vaga tentadora, egoísta e em alguns casos farisaica, mas popularmente muito atrativa e alegadamente piedosa, vaga que sobe e que subirá, até que os seus feiticeiros sejam vítimas dos seus feitiços”, declarou.

Já a antiga chanceler alemã, no seu discurso, lembrou que a luta pela liberdade é ainda mais importante na era das redes sociais, sublinhando que é preciso continuar a lutar pela democracia. Não se pode pensar que o assunto está resolvido.

Depois, Angela Merkel percorreu os tempos difíceis que os portugueses viveram durante a troika: “Eu sei o que as pessoas sofreram em Portugal, como era difícil essa época. Agradeço ao meu colega da altura, Pedro Passos Coelho era o primeiro-ministro. Trabalhamos de forma muito próxima naquela altura Nós conseguimos!”.

Já o patriarca de Lisboa e magno chanceler da Universidade Católica Portuguesa, D. Rui Valério, descreveu Angela Merkel como uma promotora de humanismo, que foi capaz de construir pontes.

“Pautada por nobres valores da tradição cristã, a homenageada soube, com perícia e profundidade, ser construtora de pontes e promotora de humanismo. Num tempo em que tantos parecem apostar no ruído das armas e no poder da força, esta cerimónia é um sinal luminoso. Proclama que o saber e a dignidade humana ainda têm a última palavra”, salientou D. Rui Valério.