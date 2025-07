PSD quer agravar penas para ocupação ilegal de casas

O PSD quer criminalizar a ocupação ilegal de casas e agravar a pena aplicada aos chamados “ocupas”. O PS está disponível para trabalhar o diploma dos sociais-democratas na especialidade.

Se a ocupação for em imóveis para habitação permanente ou for usada violência, o PSD defende uma pena que pode ir até aos três anos de prisão, disse o deputado Hugo Carneiro, esta quarta-feira, no Parlamento.

A tentativa de ocupação também deverá ser punida, defendem os sociais-democratas.

O deputado Hugo Carneiro acrescenta que, em caso de ocupação, o juiz fica com instrumentos para poder retirar rapidamente os “ocupas” das casas.

“Se existirem fortes indícios da prática do crime, o juiz passa a poder impor ao arguido a obrigação da restituição do imóvel. Deste modo, acautela-mos a necessidade de regulação nesta matéria, pois o abuso, a usurpação ou o crime não podem passar impunes.”

PS disponível para trabalhar diploma

O PSD considera que esta proposta é equilibrada. O deputado socialista André Rijo tem a mesma opinião.

“Reconhecemos virtualidades no projeto de lei do PSD e estaremos disponíveis para aprofundar e continuar e aprofundar este trabalho em sede de especialidade”, declarou André Rijo.

O debate foi proposto pelo Chega. O partido de André Ventura propõe que o Ministério Público dê aos “ocupas” um prazo de 48 horas para provar que podem permanecer no imóvel e, caso não o façam, seja dada ordem imediata de desocupação.

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, acusou PSD, IL e CDS de irem "atrás de uma perceção criada pelo Chega e completamente falsa", e indicou que aceitaria agravar penas se estes partidos concordassem em duplicar o IMI para casas devolutas.

Pela IL, o líder demissionário, Rui Rocha, adiantou que o partido vai viabilizar todos os projetos em debate porque recusa "todos os tipos de ocupismo-leninismo".

O PCP disse que "não compactua" com ocupações ilegais e considerou que se trata de situações pontuais, motivadas pela crise no acesso a habitação.

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, acusou o PSD de se ter "tornado numa caricatura da direita" e pediu respostas para resolver a crise da habitação, enquanto a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, defendeu que a solução não passa por "desumanizar" este problema e "ir atrás de populismos".