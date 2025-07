Segundo helicóptero da Força Aérea disponível 24 horas a partir de amanhã

O ministro da Defesa anunciou esta quarta-feira que um segundo helicóptero da Força Aérea passará a estar disponível para transporte médico de emergência durante 24 horas a partir de quinta-feira, elevando para quatro as aeronaves disponíveis todo o dia.

De acordo com Nuno Melo, que falava à comunicação social à margem de uma cerimónia no Centro de Apoio Social do IASFA - Instituto de Ação Social das Forças Armadas, em Lisboa, este helicóptero será apresentado na quinta-feira, em Ovar, distrito de Aveiro, tratando-se de um UH-60 Black Hawk.

O governante centrista especificou que, assim, passam a ser quatro os meios aéreos disponíveis 24 horas por dia para a emergência médica: dois helicópteros (o Black Hawk e o Merlin EH-101) e dois aviões.

Nuno Melo considerou ser devido um sentimento de "gratidão" à Força Aérea pelo papel que tem desempenhado na emergência médica, realçando que o ramo não o faz "nem por negócio nem por interesse".