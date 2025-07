Urgência de obstetrícia do Garcia de Orta só funcionará em pleno a partir de setembro

A governante admitiu desconforto com os encerramentos sucessivos de urgências, lembrando os recentes casos de grávidas que perderam os seus bebés após dificuldades de acesso a cuidados no SNS. “Não podemos normalizar ter urgências fechadas” , disse.

“Vamos ter ali um Centro de Responsabilidade Integrada onde as pessoas ganham com base nos resultados em saúde” , adiantou Ana Paula Martins.

A solução passa pela integração de uma equipa de seis médicos obstetras e ginecologistas, oriundos do setor privado, ao abrigo do programa de vagas carenciadas.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, confirmou esta quarta-feira, em entrevista à “SIC”, que o serviço de urgência de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai permanecer com constrangimentos durante o Verão, devendo retomar o funcionamento pleno apenas a partir de setembro.

Ministra da Saúde diz que práticas com impacto na (...)

A Península de Setúbal foi apontada pela ministra como a “área mais crítica” desde que assumiu funções. A responsável reconheceu que o Hospital Garcia de Orta perdeu capacidade de resposta devido à saída de profissionais ao longo dos últimos anos.

Ana Paula Martins reafirmou ainda a intenção de avançar com um modelo de urgência regional, assente na partilha de recursos humanos entre os hospitais de Almada, Barreiro e Setúbal. Este novo modelo implicará legislação própria e está sujeito a negociação com os sindicatos do sector.

“Não podemos avançar com esta nova organização do trabalho sem uma negociação com os sindicatos”, frisou a ministra.