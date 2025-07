"A segunda figura do Estado tem total ausência de capacidade para reafirmar os valores da República"

"O Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado. Não está lá apenas para saber se é juridicamente aceitável ou não. Dizer que não podemos deixar de afirmar que todas as crianças, quaisquer que seja o seu nome, têm lugar na escola pública, não é tirar a palavra, mas é valorizar um valor. E há essa total ausência que Aguiar Branco tem da capacidade de reafirmar os valores da República, sendo a segunda figura do Estado", critica a antiga governante socialista.

A deputada do PS, Mariana Vieira da Silva, acusa José Pedro Aguiar Branco de não fazer a defesa dos valores da República face aos comportamentos da extrema-direita parlamentar. A dirigente socialista diz "não se rever totalmente" na intervenção do seu companheiro de partido Marcos Perestrelo, que substituiu Aguiar Branco na polémica sessão e não censurou André Ventura pela nomeação de nomes próprios de crianças, alegadamente estrangeiras, estudantes em escolas de Lisboa.

Mariana Vieira da Silva considera que a estratégia de lidar com o plenário que Aguiar Branco procurou seguir não resultou. "Não foi a alteração de estratégia [face a Augusto Santos Silva] que mudou a natureza do ruído, das altercações e do discurso de ódio no debate parlamentar", observa a dirigente do PS.

A ex-ministra diz não compreender a criação de regras gerais absolutas por Aguiar Branco "que neste momento funcionam como uma espécie de empurrão à estratégia do Chega”, acusa Mariana Vieira da Silva na Renascença.

Estratégia para lidar com o Chega? "Deixem-no a falar sozinho"

O social-democrata Duarte Pacheco defende que a melhor forma de lidar com o Chega é deixar a bancada liderada por André Ventura sem resposta.

"Não vamos lá. Porque se vamos lá, é aquilo que ele pretende, é valorizar aquele como o tema do dia. É preferível deixar o Chega falar sozinho do que estar a dar relevância a coisas que não merecem a atenção mediática", argumenta Duarte Pacheco no programa Casa Comum da Renascença.

O militante do PSD considera que a referência a "nomes em concreto" é "indesculpável", assegurando que nunca suscreveria aquele tipo de discurso. No entanto, o antigo secretário da mesa da Assembleia da República sai em defesa de Aguiar Branco e Marcos Perestrello.

"Quando é abstrato, está dentro da liberdade. Outra coisa é se a pessoa é claramente identificada, como fez Rita Matias na véspera da sessão. Aí é muito mais grave. Sendo sobre crianças, é algo que não pode ser perdoado", sustenta Duarte Pacheco na Renascença.