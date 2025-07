Com críticas da esquerda, Parlamento aprova urgência para leis da nacionalidade, estrangeiros e nova unidade na PSP

O Governo voltou a pedir urgência à Assembleia da República para aprovar as propostas de alteração à criação da unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP, à lei da nacionalidade e dos estrangeiros.

Estas duas últimas baixaram à comissão sem serem votadas e, na quarta-feira, o Bloco de Esquerda travou a votação com um requerimento potestativo. O PSD apenas aceitou adiar para setembro a votação da lei da nacionalidade, “na última reunião plenária com votações regimentais do mês de setembro de 2025”. Quanto aos outros dois diplomas, o Governo pede para serem aprovados com votação final global já na próxima semana dia 16 de julho.

Estes projetos de deliberação foram votados esta quinta-feira à tarde e aprovados, o da nacionalidade com os votos favoráveis do PSD, Chega, CDS e IL, no diploma dos estrangeiros os liberais juntaram-se ao PS, PCP, BE, PAN, LIVRE, JPP. Já a criação da UNEF na PSP teve o voto favorável por parte dos socialistas e da direita parlamentar.

As deliberações que foram colocadas à votação pelo presidente da Assembleia da República motivaram uma intensa e acesa discussão durante mais de uma hora com muitas críticas por parte dos partidos de esquerda.

Pedro Delgado Alves, do PS, diz que a urgência “não pode atropelar as regras”, como a audição de instituições previstas na lei. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, deu conta de que a Comissão Nacional de Proteção de Dados garantiu que não tem tempo para dar o parecer necessário.

Paula Santos, a líder parlamentar do PCP, acusa a maioria de falta de democracia por estar a impor a sua vontade.

Perante estas críticas, o líder parlamentar do PSD garantiu que o regimento da Assembleia está a ser cumprido, que há urgência em aprovar estas matérias e lembrou mesmo outros casos no passado onde o governo socialista usou o mesmo expediente. Hugo Soares acusou ainda os partidos de esquerda de estarem contra o conteúdo das propostas e de não respeitarem a maioria parlamentar.

“Os senhores, do ponto de vista substantivo, não concordam com as opções da maioria do povo português. Quero vos dizer com toda a frontalidade, habituem-se porque é assim que vai ser agora e enquanto nós aqui estivermos”, avisou o líder parlamentar do PSD.

Perante a resistência por parte da maioria parlamentar, com PSD, Chega e CDS alinhados, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, apelou diretamente ao presidente do Parlamento para que José Pedro Aguiar-Branco não colocasse a votação estes pedidos.

“Está disponível para não fazer consultas obrigatórias que são consideradas na lei. Eu pergunto como é que somos levados a sério se o fizermos hoje aqui quando essa consulta obrigatória é necessária”, questionou Eurico Brilhante Dias.

O presidente do Parlamento garantiu que está a cumprir a lei e entende que a votação em plenário é soberana.

“Senhor deputado, até pode haver nestes próprios diplomas matérias que venham a ser consideradas inconstitucionais. Esse risco está inerente à votação que será feita aqui no plenário”, disse Aguiar-Branco, explicando que lhe competia colocar aquelas deliberações à apreciação dos deputados em plenário.

Os três pedidos de urgência foram aprovados. A Lei da Nacionalidade terá de ser aprovada até ao final do mês de setembro. As alterações à Lei dos Estrangeiros e a criação da unidade de fronteiras na PSP são aprovadas esta sexta-feira na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, e a votação final global está marcada para dia 16 de julho.