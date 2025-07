Montenegro lança privatização da TAP. "Haverá muitos interessados"

[Em atualização]

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, acaba de anunciar o lançamento da privatização da TAP. O Conselho de Ministros desta quinta-feira aprovou o modelo e o caderno de encargos da operação de venda da companhia aérea, que irá arrancar nas próximas semanas. Numa pausa na reunião, que está a decorrer na residência oficial, em São Bento, Montenegro disse que "já tivemos ocasião de decidir e aprovar o decreto de lei, em que cumprimos um ponto do programa eleitoral que é a privatização da TAP e demos o pontapé de saída da primeira fase de privatização do capital social" da companhia aérea.

Uma declaração em que o chefe do Governo não respondeu às perguntas dos jornalistas e que começou mais de meia hora mais tarde do que as 12H00, a hora prevista inicialmente e em que Montenegro garantiu que "há muitos interessados" na privatização da companhia aérea. O primeiro-ministro espera que a operação permita a "abertura a empresas para que a operação seja competitiva".

"Haverá muitos interessados e teremos oportunidade de avaliar as propostas que vierem a ser apresentadas", disse Montenegro, ressalvando que se porventura, nenhuma das propostas "for de molde a salvaguardar" a estratégia do Governo o diploma que foi esta quinta-feira aprovado "incorpora a possibilidade de suspender o processo sem indemnização aos interessados".

A operação de venda da TAP não deverá ultrapassar os 49% do capital da companhia e já há três grandes interessados à partida, a International Airlines Group (IAG), dona da British Airways e da Ibéria, a Air France-KLM e a alemã Lufthansa. Manter as rotas estratégicas da companhia e preservar o hub em Lisboa são dois dos critérios obrigatórios há muito definidos pelo Governo da AD.

A intenção de privatização da companhia aérea já estava definida pelo Governo da AD, mas foi atrasada pelas eleições legislativas de maio. Uma eventual venda superior a 50% seria, provavelmente, inviabilizada pelo Chega e pelo PS. O anterior líder socialista, Pedro Nuno Santos, avisou sempre que seria contra a venda da maior parte do capital da empresa e que o tema teria, forçosamente, de passar pelo Parlamento. Montenegro lança ele próprio o processo de privatização da TAP e não deixa o anúncio para o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, tratando-se de um processo que consta do programa de Governo que fala especificamente em "lançar e concluir a primeira fase do processo de reprivatização do capital social da TAP, assegurando a manutenção da sede e centro operacional da TAP em Lisboa de rotas chave / conectividade direta". Depois de uma primeira explicação do primeiro-ministro, os pormenores da operação deverão ser dados ainda esta quinta-feira durante a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros,que está prevista para as 17H00.