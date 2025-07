Privatização. Governo quer manter TAP em Portugal e recuperar dinheiro investido "dentro dos limites do possível"

“Os portugueses foram chamados a injetar capital na companhia e, por isso, também é objetivo desta privatização tentar recuperar e maximizar essa recuperação dentro dos limites do possível ", declarou Miguel Pinto Luz, num conferência de imprensa com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Manter a TAP em Portugal e recuperar parte do dinheiro que os contribuintes portugueses injetaram na companhia aérea são alguns dos objetivos do Governo na primeira fase do processo de privatização que vai agora ser lançado, anunciou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas.

O comprador da TAP vai ficar responsável pela gestão, mas o Governo mantém o controlo estratégico da empresa.

Objetivos e critérios da privatização

No documento são definidos cinco grandes objetivos: Recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências de aviação e engenharia, bem como manter rotas estratégicas, valorizar e fazer crescer a TAP com investimento privado, manter marca TAP com sede e direção efetiva em Lisboa e criar sinergias com investidor de referência para aumentar competitividade.

Foram definidos também três critérios da privação, a começar pela "idoneidade, autonomia e robustez financeira" do novo investidor, que deverá ser uma "transportadora aérea de dimensão relevante ou consórcio liderado por uma (apenas parceiros do setor)".

O crescimento de frota da TAP e o plano de desenvolvimento no Aeroporto Luís de Camões, que vai ser construído em Alcochete, fazem parte dos critérios estratégicos.

O Governo também pretende que o novo parceiro na transportadora aérea invista "na operação aérea no Porto e restantes aeroportos, combustíveis sustentáveis e manutenção e engenharia".

De acordo com o ministro das Infraestruturas, “no futuro podemos lançar uma segunda fase do processo de privatização”.