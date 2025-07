Privatização. Governo quer manter TAP em Portugal e recuperar dinheiro investido "dentro dos limites do possível"

Manter a TAP em Portugal e recuperar o dinheiro que os contribuintes portugueses injetaram na companhia aérea são alguns dos objetivos do Governo na primeira fase do processo de privatização que vai agora ser lançado, anunciou esta quinta-feira o ministro das Infraestruturas.

“Os portugueses foram chamados a injetar capital na companhia e, por isso, também é objetivo desta privatização tentar recuperar e maximizar essa recuperação dentro dos limites do possível", declarou Miguel Pinto Luz, num conferência de imprensa com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os dois governantes falavam após o Conselho de Ministros, que aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que estabelece o processo de privatização de 49,9% do capital da TAP.

O comprador da TAP vai ficar responsável pela gestão, mas o Governo mantém o controlo estratégico da empresa.

No documento são definidos cinco grandes objetivos: Recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências de aviação e engenharia, bem como manter rotas estratégicas, valorizar e fazer crescer a TAP com investimento privado, manter marca TAP com sede e direção efetiva em Lisboa e criar sinergias com investidor de referência para aumentar competitividade.

De acordo com o ministro das Infraestruturas, “no futuro podemos lançar uma segunda fase do processo de privatização”.

[em atualização]