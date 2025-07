Alexandra Leitão não comenta recandidatura de Moedas, mas quer falar sobre aeroporto de Lisboa

Alexandra Leitão não se pronuncia sobre recandidatura de Carlos Moedas à autarquia da capital, mas pede ao autarca uma posição sobre o aumento de movimentos no aeroporto de Lisboa.

Nestas declarações à Renascença, a candidata socialista à Câmara de Lisboa critica a intenção do Governo em avançar com o prolongamento das obras no Aeroporto Humberto Delgado, anunciado ontem pelo ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

A candidata socialista lembra que o ano passado foi aprovada na Câmara uma moção manifestando-se contra os movimentos no aeroporto de Lisboa e questiona Carlos Moedas sobre o que fará com o anúncio de Pinto Luz.

“Enquanto candidato à Câmara de Lisboa, o que pergunto é: o que é que Carlos Moedas vai fazer? O que é que vai fazer, qual é a sua reação, sabendo, agora, que o Governo pretende avançar com o aumento dos movimentos no aeroporto?” - diz.