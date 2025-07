Chega pede suspensão de reunião antes de votação da lei que cria unidade de estrangeiros na PSP

O Chega pediu esta sexta-feira à tarde a suspensão da reunião da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais quando os deputados estavam a discutir e a votar a proposta de lei do Governo e as alterações do Chega à lei que cria a unidade nacional de estrangeiros e fronteiras da PSP.

Em causa está a rejeição de uma proposta de alteração do Chega que prevê a atribuição de um suplemento aos polícias que vão integrar esta força.

“Os efetivos da UNEF têm direito a um suplemento remuneratório, denominado Suplemento Especial de Serviço na UNEF”, defende o Chega na proposta de alteração.

Todos os partidos votaram contra esta proposta de alteração e a deputada do Chega, Cristina Rodrigues, pediu a suspensão dos trabalhos, nessa altura também o deputado do PSD, António Rodrigues, abandonou a sala.

Uma hora depois deste impasse em torno da aprovação na especialidade da proposta do Governo para a criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP, o dirigente da bancada do PSD, António Rodrigues, pediu para que este ponto ficasse para o fim dos trabalhos.

Para o Chega, o suplemento especial de serviço na UNEF deveria ter as mesmas características dos demais suplementos remuneratórios, pagos aos polícias da PSP”, mas o PSD já se tinha pronunciado contra ainda esta semana.