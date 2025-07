Parlamento aprova Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP e alterações à lei dos estrangeiros

A proposta do Governo que vai criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) na PSP foi aprovada esta sexta-feira, na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, com votos a favor do PSD, CDS, IL e Chega e a abstenção dos partidos de esquerda. A aprovação desta lei não foi pacífica e levou mesmo à suspensão dos trabalhos da comissão, a pedido do Chega, depois de ter sido rejeitada uma das propostas de alteração do partido que atribuía um suplemento remuneratório aos efetivos da UNEF. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de quase uma hora e de conversações entre PSD e Chega, foi alcançado um entendimento que permitiu ao Chega votar a favor da proposta.

O PSD aceitou a proposta do partido de André Ventura para definir esta Unidade como “Especial” e não “Especializada” como constava da proposta do governo, e em troca desiste do suplemento. Esta alteração, na opinião do Chega, abre “caminho para mais à frente poder ser concretizado o pagamento desse suplemento especial”. No entanto, a Renascença sabe que o PSD não vai permitir que isso aconteça e um deputado diz que “é uma linha vermelha”. A proposta de lei, que foi aprovada sem votos contra, vai criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, uma medida que o Governo já apresentou o ano passado, mas que nessa altura contou com os votos contra do Chega. A proposta será ainda sujeita a votação final global na próxima semana, dia 16 de julho. Lei dos estrangeiros aprovada sob protesto da esquerda Durante mais de duas horas e meia, os deputados discutiram na Comissão de Assuntos Constitucionais a legalidade do processo legislativo, com a esquerda a levantar dúvidas e a pedir mais tempo para que a Assembleia da República tivesse tempo para ouvir entidades e receber os pareceres obrigatórios.

O vice-presidente da bancada socialista insistiu, por diversas vezes, que estava em causa uma questão de legalidade e de cumprimento das normas legais aprovadas pela própria Assembleia da República. “Nunca achámos antes que os pareceres obrigatórios eram dispensáveis”, disse Pedro Delgado Alves. “Cremos que, não tendo os pareceres que são obrigatórios, parece que não há condições para prosseguir com o processo”, avisou Paula Santos, do PCP. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, questionou como é que o Parlamento vai ultrapassar o facto de dispensar os pareceres que são obrigatórios. “Uma lei como esta não pode sair manchada da Assembleia da República e este processo ultrapassa e atropela necessidades e obrigações legais e não tem qualquer razão razoável para a sua urgência”, avisa a deputada do Bloco de Esquerda. Mas as críticas à maioria não surgem apenas dos partidos que estão contra as alterações que o Governo quer fazer e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que concorda com a lei, pediu cautela à maioria.