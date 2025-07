Carneiro acusa Governo de manobras e de desviar atenção das prioridades do país

O secretário-geral do PS acusou este sábado o Governo de manobras nas leis da nacionalidade e de estrangeiros para desviar a atenção das pessoas daquilo que deveriam ser as prioridades do país.

"Há matérias tão vitais para a vida das pessoas que estão a passar à margem da agenda política, da prioridade política do país, e, do meu ponto de vista, muitas destas manobras, infelizmente, colocam em causa o saudável funcionamento das instituições", afirmou José Luís Carneiro aos jornalistas, à margem da apresentação da candidatura do PS à Câmara da Figueira da Foz, encabeçada por João Paulo Rodrigues.

Questionado sobre a negociação entre Chega e Governo (liderado pela AD) no que toca à lei da nacionalidade, o líder do PS considerou que há, no âmbito dessa discussão, "algumas manobras de distração para tirar a atenção das pessoas daquilo que é o essencial".

Para José Luís Carneiro, há vários temas que deveriam marcar a agenda política, como é o caso da saúde, que "tem que ter uma resposta estruturada, segura, do Estado", quando se constata "uma descoordenação muito grande entre serviços do Estado" e falta de resposta às populações, como acontece no distrito de Setúbal, "com mais de 800 mil cidadãos e cidadãs" sem "uma resposta estruturada para as emergências hospitalares".