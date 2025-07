Mortágua acusa Montenegro de "vender a alma" ao Chega

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, acusou este sábado o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de "vender a alma" ao Chega e recusou-se a entrar numa "deriva populista" em matérias relativas à imigração.

"Luís Montenegro vendeu a alma, o PSD vendeu a alma. Para conseguir manter-se no poder, para ir para as autárquicas a dizer que tem uma mão firme sobre a imigração e porque entende que isso é uma política populista que dá votos e que permite uma disputa com a extrema-direita, abdicou de todos os valores e vendeu a alma ao Chega", afirmou Mariana Mortágua à agência Lusa, em Viseu.

O presidente do Chega, André Ventura, disse este sábado que tem um "princípio de acordo" com a AD quanto a algumas linhas orientadoras para mudar a lei da nacionalidade, assumindo que houve o "compromisso de bloquear uma série de audições" pedidas pela esquerda.

"Eu quero dar uma notícia: não é assim que se combate a extrema-direita. Em nenhum país em que os partidos do campo tradicional da direita cederam na agenda de extrema-direita conseguiram impedir a extrema-direita de crescer", avisou a coordenadora do BE.

Na sua opinião, "o que estão a fazer é legitimar o campo da extrema-direita, o que Luís Montenegro está a fazer é dizer que André Ventura tem razão". .

"E não tem. Por mais que as ideias sejam populistas, não tem razão. E ele dar razão a André Ventura está a permitir avançar com as ideias de extrema-direita e está a fazê-lo por uma questão de manutenção no poder", lamentou.

A deputada única do BE garantiu que está disponível "para discutir imigração e integração de imigrantes em Portugal", mas não para "entrar numa deriva populista que não vai resolver nenhum problema".

"Vai agravar os problemas da sociedade portuguesa, da falta de integração, da economia e dos serviços públicos", alertou, lembrando que muitos imigrantes trabalham em hospitais e autarquias.

Numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, André Ventura começou por enfatizar "o entendimento" e "a negociação" entre Chega e AD nas alterações à lei de estrangeiros e a criação da nova Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, na PSP, aprovadas em sede de especialidade, na sexta-feira, no parlamento.

Referindo que, no caso da lei da nacionalidade, esta ficou para o "início da próxima sessão legislativa porque há muitas audições para fazer, obrigatórias algumas delas", o presidente do Chega deixou uma garantia.

"Também aqui foi firmado entre as duas lideranças parlamentares [Chega e AD] um princípio de acordo sob algumas linhas orientadoras para a alteração da legislação em matéria de nacionalidade, que esperamos poder concretizar já no início de setembro", disse.

Ventura referiu que, quer o seu partido quer os que sustentam o Governo, "chumbaram uma série de audições pedidas pela esquerda nesta matéria".

Tarifas. Bloco quer "posição forte" da União Europeia

Mariana Mortágua defendeu também que a União Europeia deve tomar "uma posição forte" relativamente aos Estados Unidos da América (EUA), em vez de manter uma "atitude de total subserviência".

"Há posições fortes que podem ser tomadas. A União Europeia pode ter um papel de regulação das redes sociais e dos grandes gigantes de tecnologia norte-americanos", afirmou Mariana Mortágua, ao comentar à agência Lusa a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia hoje anunciada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

A líder do BE, que ao final da tarde participou em Viseu na 13.ª edição do evento Sementeira, considerou que a União Europeia tem poder para "travar os gigantes norte-americanos no espaço europeu". "Isto faz mossa à economia norte-americana e pode ser feito. É preciso é querer fazer e ter essa visão", frisou.

A deputada única do BE lembrou que "há muito tempo que Trump vem ameaçando com esta política tarifária que vai afetar muito a indústria europeia e a indústria portuguesa".

"E aquilo a que temos assistido, em vez de uma posição firme por parte da União Europeia e até do Governo português, é uma tentativa de subserviência como forma de aplacar os instintos competitivos de Donald Trump", lamentou.

Mariana Mortágua criticou que a aposta seja "na economia militarizada como uma forma de fazer frente à política industrial de Donald Trump e à própria estagnação económica da União Europeia", o que não tem dado resultados.

"A União Europeia está a perder a corrida da inovação tecnológica, a corrida da transição climática, a corrida do seu próprio Estado social, e tem que compreender que não vai conseguir recuperar nem fazer frente à política expansionista de Donald Trump numa atitude de total subserviência à política militarizada e aos interesses dos Estados Unidos da América", sublinhou.

Donald Trump anunciou hoje a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e do México, a partir de 01 de agosto.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já disse que Bruxelas continua disposta a negociar com os EUA para chegar a um acordo antes dessa data.

Von der Leyen reiterou, em comunicado, que Bruxelas continua disposta a "trabalhar para chegar a um acordo até 01 de agosto", mas alertou que também "tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar" os seus interesses, "incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário".