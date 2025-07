O secretário-geral do PCP Paulo Raimundo acusa o Governo de estar a apostar no desmantelamento do SNS.

Raimundo esteve, esta manhã, numa concentração de utentes junto ao hospital do Barreiro que tem a urgência de obstetrícia fechada até ao próximo fim de semana, e defendeu que a solução para a crise nas urgências não deve passar pelo encerramento das unidades.

“Nós temos um Governo apostado, aliás, na sequência do Governo anterior, não é em reforçar o Serviço Nacional de Saúde, não é em valorizar os profissionais, não é em fixar médicos, é em desmantelar, porque nós já vimos este filme, se me permitem, os serviços do Serviço Nacional de Saúde vão fechando e ao lado vão abrindo opções privadas”, acusou.

Nestas declarações à CNN, Paulo Raimundo afirmou ainda que “este é que é o drama”, insistindo que “há um processo de desmantelamento aliado a um processo de crescimento do setor privado”.

“O privado que abra as clínicas que quiser, abra os hospitais que quiser, não pode é fazer à custa do Serviço Nacional do Saúde, dos profissionais do Serviço Nacional do Saúde e do dinheiro de todos nós”, rematou.

As urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Aveiro, Leiria, Caldas da Rainha, Barreiro e Vila Franca de Xira estão de portas fechadas este sábado e no hospital de Vila Franca de Xira está encerrada a urgência de pediatria.

No domingo, a situação vai piorar, com sete serviços encerrados.

A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital das Caldas reabre, mas encerra o mesmo serviço no Hospital de Almada.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.