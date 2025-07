Souto contra Souto, irmãos disputam presidência da Câmara em Aveiro

As eleições autárquicas em Aveiro prometem ficar marcadas por uma disputa fraterna entre Alberto e Luís, da família Souto Miranda, numa corrida que conta, até ao momento, com mais três candidatos.

O antigo presidente da Câmara e ex-secretário de Estado Adjunto e das Comunicações Alberto Souto (PS), o atual presidente da Assembleia Municipal Luís Souto (PSD/CDS-PP/PPM), João Moniz (BE), Miguel Gomes (IL) e Cristina Tavares (CDU) são os cinco candidatos já anunciados à presidência da câmara liderada há 20 anos por uma maioria de direita.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Alberto Souto foi o primeiro a entrar na corrida, em janeiro passado, cerca de um mês depois de ter lançado um livro com 101 propostas para Aveiro. Desde então, o jurista aposentado, que liderou a Câmara de Aveiro pelo PS, entre 1998 e 2005, tem-se desdobrado em visitas, reuniões e encontros temáticos para apresentar as suas ideias e ouvir opiniões.

O candidato socialista tem sido um crítico da gestão de Ribau Esteves (PSD/CDS/PPM), que governa o município há 12 anos, tendo prometido anular várias decisões do atual executivo, incluindo a adjudicação da construção de um pavilhão-oficina, que representa um investimento de 22 milhões de euros, e a construção de um hotel de 12 pisos que está previsto na cidade.

Nestas eleições, Alberto Souto tem como principal opositor o seu irmão Luís Souto Miranda, atual presidente da Assembleia Municipal, eleito pelo PSD, que foi escolhido pelo presidente do partido, Luís Montenegro, para encabeçar a lista da "Aliança Mais Aveiro" (PSD, CDS e PPM), numa decisão que não foi bem acolhida localmente e que levou à demissão do presidente da concelhia "laranja".

O professor na Universidade de Aveiro, que aposta numa linha de continuidade com inovação, promete reforçar a política pública de habitação, incentivando os projetos de custos controlados a par com outras formas de apoio, e quer fazer de Aveiro "uma espécie de um Silicon Valley português".

O empresário Miguel Gomes, que repete a candidatura à presidência da Câmara pela IL, depois de em 2021 também ter sido cabeça de lista pelo partido, pretende apresentar "um programa autárquico assente na modernização administrativa, na atração de investimento para a região e na implementação de políticas públicas que incentivem o crescimento económico e a qualidade de vida dos aveirenses".

O BE aposta em João Moniz, deputado na Assembleia Municipal e investigador no Instituto de Cie^ncias Sociais da Universidade de Lisboa, que promete combater a escalada dos preços da habitação, através do aumento da oferta pública a custos controlados, de forma a travar o afastamento dos residentes do centro urbano, e defende a criação de uma taxa municipal turística.

O último candidato a ser anunciado foi Cristina Tavares que, depois de encabeçar a lista da CDU (coligação PCP/PEV) pelo círculo eleitoral de Aveiro, nas Legislativas de maio, aceitou agora o desafio de entrar na corrida à câmara local.

A operária têxtil elegeu como uma das bandeiras da CDU o fim do pagamento das portagens nas autoestradas A17, A19 e A25, reivindicando ainda mais habitação social e um regime de licenças de alojamento local, que impeça a construção de unidades hoteleiras em zonas de pressão residencial.

Atualmente, a Câmara de Aveiro é liderada pelo social-democrata Ribau Esteves, que completará o seu terceiro mandato e, por esse motivo, não pode recandidatar-se.

Nas autárquicas de 2021, a coligação PSD/CDS/PPM elegeu seis mandatos e o PS/PAN elegeu três. A coligação de direita tem também a maioria na Assembleia Municipal.

O concelho de Aveiro, com 197,58 quilómetros quadrados e uma população de 86.037 habitantes, tem no turismo a sua principal atividade económica, apresentando nos últimos anos um crescimento notável neste setor, com recordes no número de visitantes e dormidas.

As eleições autárquicas vão realizar-se em 12 de outubro.